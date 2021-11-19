Çakır-Ayındus karışımı!

2015-2016 sezonundan bu yana ekranlarda “hakemliğin yeni prensi sahnede” diyerek övgüyle bahsettiğim Halil Umut Meler’in derbilerde esamesi ilk okunanlar konumuna gelmesini yürekten alkışlıyorum. Başarılı performansıyla, gösterdiği gelişimle, Avrupa sahnesinde adından söz ettirmeye başlamasıyla geleceğe dair umutlarımızı artırıyor.

DERBİDEN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Hakemlik yeteneği olarak “Cüneyt Çakır-Fırat Aydınus harmanı” gözüyle baktığım bir isim. Oynatma isteği yüksek. Konsantrasyonu iyi sevideyken basit faullere itibar etmeyip seyir zevki katabilen bir hakem. Otoriter tavrını sempatikliğiyle birleştirmesi de önemli artısı. Lakin önümüzdeki Salı günü, derbiden 48 saat sonra Şampiyonlar Ligi’nde maç yöneteceğine dair medyada yorumlar var.

MELER'İ YIPRATICI BİR MAÇ BEKLİYOR

UEFA prensip olarak Avrupa maçından 48 saat öncesinde hakemin yerel liginde müsabakaya çıkmasını asla uygun bulmuyor. Derbi gibi yıpratıcı ve her iki tarafa da yaranılmayacak bir süreçten çıkacak olması handikap. MHK-derbi-UEFA üçgeninde kalan Halil Umut Meler ve ekibine sonsuz başarılar!

F.BAHÇE, MELER'İN YÖNETTİĞİ 3 DERBİYİ DE KAZANAMADI

· Bu sezon kigde 8. maçına çıkacak Meler’in yönettiği karşılaşmalarda ev sahipleri ve deplasman takımları 3’er kez kazandı, 1 maç berabere bitti.

· Halil Umut Meler bu sezon ilk kez bir G.Saray maçında görev yapacak. F.Bahçe ise Meler ile Antalya’yı 2-0 yenerken, Alanya’ya 2-1 kaybetti,

· 4. kez derbiye çıkacak olan Halil Umut Meler’in daha önce düdük çaldığı 3 derbide F.Bahçe 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı, hiç kazanamadı.