Fenerbahçe, Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynuyor

1- Mesut’u alarak G.Saray’ı İrfan transferine mahkum eden F.Bahçe, bununla yetinmeyip oyuncuya talip oldu. Alamasalar bile fiyatın yükselmesini sağlayacaklar.

2- Terim’in “Başka takımlara scoutluk yapmaktan yorulduk” demesinin nedeni ise net: isteyip yönetime rapor ettiği Samatta, Szalai ve Mert Hakan’ı F.Bahçe transfer etti.

Fenerbahçe, Galatasaray’ın talip olduğu İrfan Can Kahveci için sürpriz bir hamle yaptı. Sarı lacivertliler, Başakşehir Kulübü’ne bir mektup

göndererek bu futbolcunun transferi için görüşme talep etti. Hemen belirteyim, mektupta herhangi bir rakam ya da takas için futbolcu ismi belirtilmiş değil. Mektup, Fenerbahçe’nin de bu oyuncuyla resmen ilgilendiğinin göstergesi. Ama iki kulüp arasındaki ezeli rekabeti dikkate aldığınızda belki de bir transfer rekabetinden çok daha fazlası. Nasıl mı? Gelin bunu anlatalım...

FENERBAHÇE PSiKOLOJiK ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇiRDi

Mesut Özil transferiyle birkaç kuş birden vuruldu

1- Fenerbahçe, Mesut Özil’i renklerine bağlayarak psikolojik bir üstünlük ele geçirdi.

“Mümkün değil” denilen Mesut transferi ile hem takım güçlendi hem yönetim ve taraftar moral buldu hem de rakip camia, yani Galatasaray gölgede bırakıldı. Dolayısıyla sarı kırmızılı

yönetim de taraftarları tarafından bu transferi yapmaya mahkum edildi. Dahası, teknik direktör Fatih Terim bile transfer istediğini açık açık dile getirdi. Onun bu açıklamaları da yönetimi iyice köşeye sıkıştırdı.

Fenerbahçe bir taşla birkaç kuş birden vurdu.

G.SARAY’IN HOCASI G.BiRLiĞi MAÇI SONRASI iSYAN ETMiŞTi

Terim, Radamel Falcao’yu değil Samatta’yı istemişti

2- Fatih Terim’in 9 Ocak’taki 6-0’lık Gençlerbirliği maçından sonra söylediği bir söz halen çok konuşuluyor:

“Başka takımlara scoutluk yapmaktan yorulduk açıkçası.

”Aslında Terim yönetime sitem ediyordu ama adres belliydi: Fenerbahçe... Terim’in son 1.5 sene içinde yönetime rapor ettiği ve alınmasını istediği üç futbolcuyu Galatasaray değil, Fenerbahçe kadrosuna kattı.

Bu oyuncuların ilki Mbwaha Samatta’ydı. Tecrübeli hoca, Radamel Falcao’yu değil, potansiyeli olduğuna inandığı bu oyuncuyu istemiş ama daha sonra Fenerbahçe bu oyuncuyu almıştı.

‘BiTTi’ DENEN MERT HAKAN’DA F.BAHÇE ARAYA GiRiNCE...

Mert Hakan ve Attila Szalai’ye de önce onlar talip olmuştu

3- Terim’in isteyip F.Bahçe’nin transfer ettiği ikinci isim, Sivasspor’dan Fenerbahçe’ye gelen Mert Hakan Yandaş’tı.

Galatasaray’ın “Bitti” gözüyle baktığı bu oyuncu için Fenerbahçe son dakikada devreye girmiş ve Galatasaray’ın elinden çekip almıştı.

Ve son örnek TürkiyeMacaristan milli maçında Galatasaray scoutlarının çok beğendiği 22 yaşındaki stoper Attila Slazai oldu. Galatasaray, Apollon Limassol takımını ikna edememiş, transferden çekilmişti. Ama Fenerbahçe gitti, aldı geldi. Bu duruma Terim’in tepkisi o sözler olmuştu.

FENERBAHÇE SAHiP OLDUĞU MADDi GÜCÜ KULLANIYOR

Söz konusu F.Bahçe ve G.Saray ise bir transferden daha fazlasıdır

4- Hani ünlü bir söz vardır. “Futbol asla sadece futbol değildir” diye. Fenerbahçe ve Galatasaray söz konusu olunca, bir transfer de asla tek başına bir transfer değildir.

Fenerbahçe, sahip olduğu (Finansal kriterleri bir yana bırakıyorum. Çünkü hiçbir kulüp için doğru bilgiye ulaştığımıza inanmıyorum) maddi güçle Galatasaray’ın sinir uçları ile oynamaya başladı.

Attila Szalai ila başlayan hamleye İrfan Can Kahveci ile devam ettiler.

HEM TAKIMI GÜÇLENDiRiYOR HEM G.SARAY’I ZORLUYOR

Hem sahada hem saha dışında rakibe üstünlük sağlıyorlar

5- Bu hamlelerin bir karşılığı var elbette. Öncelikle doğru transfer adımlarıyla takımı güçlendiriyorlar. Aynı zamanda rakiplerine karşı psikolojik bir üstünlük elde ediyorlar. Galatasaray özelinde ise kazançları daha da yüksek:

1- Galatasaray yönetimini transfere zorluyorlar.

2- Onların talip oldukları oyuncuları kaparak bu rekabette öne geçiyorlar.

3- Transfer yapamayan sarı kırmızılı yönetim ile teknik heyetin arasına mesafe koyuyorlar.

4- Transfer edemeseler bile, ezeli rakipleri Galatasaray’ın istediği oyunculara talip olarak rakam yükseltiyorlar ve rakibin durumunu daha da zorlaştırıyorlar.

5- Böylece hem Fatih Terim’in hem de başkan Mustafa Cengiz ve yönetimin sinir uçları ile oynuyorlar.

G.SARAY TRANSFERDE %51’E 49 ÖNDE AMA...

En çok parayı veren kulüp İrfan Can yarışını kazanır

6- Gelelim sonuca... İrfan Can Kahveci hangi kulübe gider?

Aslında bunun yanıtı basit; Başakşehir en çok parayı hangi kulüp verirse onunla anlaşır.

Ve transfer, bonuslar hariç 10 milyon Euro’nun altında olmaz. Futbolcu takasları gündeme gelebilir.

Şu an itibari ile Galatasaray’ın kabul görmeyen net bir teklifi var. Bu öneriyi yükseltmedikleri müddetçe işleri zor.

Fenerbahçe ise bugün yarın masaya oturacak. Onların teklifi de Galatasaray’ın bir tık üstü olacak.

Oyuncunun tercihi ise son noktayı koyacak. Benim tahminim de bu noktada 51’e 49 Galatasaray önde. Ama 51’e 49 nedir ki!..