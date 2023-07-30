Bir selfinin anatomisi

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Yukarıdaki fotoğraf, Türkiye’nin 2032 Avrupa Şampiyonası’na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma kararının açıklanmasından hemen sonra, Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi’nde çekildi. Fotoğrafın benim için anlamlı bir yanı var. Ama bunu açıklamadan önce Abdi İpekçi kompleksinden söz etmeliyim. Türkiye’nin basketbol mabedi bu salonun yıkılacağı haberini aldığımda, beklentim çok yüksek değildi. Salon bu, ömrünü tamamladı ve yerine yenisi yapılacak diye düşündüm.

BU TESiSiN BELKi DE DÜNYADA BENZERi YOK

Ama önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kompleksi gezince fena halde yanıldığımı anladım. Türkiye belki de dünyada bir benzeri olmayan basketbol merkezine sahip oluyor. Bu komplekste yer alacak tesisleri birer birer anlatayım.

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1- 59 localı, 10 bin kişilik bir salon.

2- Tüm alt lig maçlarının oynanacağı bin seyirci kapasiteli 3

ayrı salon.

3- Bir antrenman salonu.

4- 124 odalı kamp merkezi.

5- Bir kütüphane.

6- Yönetim merkezi ve 40 ofis.

7- 29 kafeterya.

8- Ve bir basketbol müzesi.

SPORTiF BAŞARI VE EKONOMiK ÖZGÜRLÜĞÜN BAYRAKTARI OLACAK

Federasyon başkanı olduğunda Hidayet Türkoğlu’nun NBA’deki tüm birikimini ve bilgisini aktaracağını biliyordum. Ama doğrusu bu kadarını ben de beklemiyordum. Çetin Altan’ın deyimiyle basketbol için önümüzdeki günlerde enseyi karartmaya hiç gerek yok. Hatta bir adım daha öteye geçeyim. 2024 yılında hizmete girecek bu kompleks basketbolun hem sportif başarısının hem de ekonomik özgürlüğünün bayraktarlığını yapacak.

KILIÇ, KASAPOĞLU VE BAK’IN BÜYÜK KATKISI VAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gençlik ve Spor eski Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bu geziye katılanlar arasındaydı. Bir fırsatını bulup bir dönem Spor Bakanlığı yapmış bu üçlüyle selfie çektirdim. Açık söyleyeyim, eğer bugün İtalya, Türkiye’ye, “2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na birlikte ev sahipliği yapalım” teklifini getiriyorsa 3 bakanın da bunda büyük payı var.

AVRUPA’NIN EN GENÇ VE MODERN STATLARI BiZDE

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Avrupa’nın en genç, en modern stadyumlarına sahibiz. Bunu sadece ben söylemiyorum. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un eski teknik direktörü direktörü Vincenzo Montella da aynı fikirde. “Türkiye, İtalya’dan çok daha iyi stadyumlara sahip. İki komşu ülkenin EURO 2032 için ortak başvurusu oldukça değerli” açıklamasını yaptı Montella. Çoğu zaman olumsuz duygularla yaşadığımız spor dünyamızda bu gelişme bir sporsever olarak beni çok heyecanlandırdı.