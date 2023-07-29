Son dakika: Arda Güler, Real Madrid'in ABD'deki kampından ayrılıyor

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Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bonservis bedeliyle Dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler talihsiz bir sakatlık yaşadı.

İLK MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Milli yıldızımız Arda Güler, 22 Temmuz'da sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve 24 Temmuz'da oynanan ilk hazırlık maçında forma giyememişti. Milan karşısında 2-0 geriye düşen Real Madrid, geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmıştı.

İKİNCİ MAÇI YEDEK KULÜBESİNDEN TAKİP ETTİ

Real Madrid, 27 Temmuz'daki Manchester United maçını da 2-0 kazanmıştı. Arda Güler, bu iki maçta da yedek kulübesinde yer almış ancak sakatlığı sebebiyle süre almamıştı.

ANCELOTTI OYNAYAMAYACAĞINI AÇIKLADI

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Arda Güler için gözler bu gece oynanacak El Clasico'ya çevrilmişken Carlo Ancelotti genç yıldızımız için yine kötü Haber verdi.

Real Madrid - Barcelona maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam; "Arda Güler, Barcelona maçında kadroda olmayacak tek oyuncum. Bireysel olarak verdiğimiz programı uygulayarak yoğun antrenmanlar yapmaya devam ediyor. Juventus maçına hazır olması için çabalıyoruz." dedi.

MADRİD KÖTÜ HABERİ VERDİ

Bu gelişmeler yaşanırken Arda Güler'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Real Madrid, milli futbolcunun sağ dizinde sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

KAMPTAN AYRILIYOR

Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve tedavi için ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e gideceğini açıkladı.

Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı.

ARDA'DAN AÇIKLAMA

Sakatlığına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Arda Güler, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

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