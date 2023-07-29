Real Madrid, Kylian Mbappe için gözünü kararttı! Astronomik teklifi elinin tersiyle itmişti...

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Paris Saint Germain ile ipleri koparan, hazırlık kampına götürülmeyen Kylian Mbappe'nin cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam etmek isteyen Kylian Mbappe, PSG ile yollarını ayırma kararı alırken Fransız ekibi oyuncusunu bedava göndermek istemiyor.

1 YILLIK 700 MİLYON EURO

Fransız ekibine 300 milyon Euro bonservis bedeli öneren Al-Hilal'in, Mbappe'ye ise 1 yıllık 700 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu iddia edilirken yıl golcüden ret yanıtı geldi.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin karara vardığı ve Suudi ekibinden gelen teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

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REAL MADRİD İÇİN YAPTI

ESPN'nin haberine göre; Kylian Mbappe bu dev teklifi direkt olarak Real Madrid'e transfer olmak için reddetti.

NBA'İN YILDIZLARINDAN MBAPPE ŞAKASI

Fransız golcüye Al-Hilal takımından gelen 1 milyar Euro'luk teklifin ardından, NBA'in yıldızları Lebron James, Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard bu teklifle ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

"MBAPPE'YE BENZİYORUM"

Milwakuee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Al Hilal beni alabilirsin. Kylian Mbappe'ye benziyorum." ifadelerini kullanırken Tweet'i alıntılayan Mbappe gülücük emojileriyle yanıt verdi.

LEBRON JAMES DE PAYLAŞTI

Los Angeles Lakers ve NBA'in yıldız ismi LeBron James ise Forrest Gump filminden bir gif paylaşarak "1 yıllık anlaşma için çağırdıklarında Suudi Arabistan'a gidiyorum" notunu düştü.

YENİ GELİŞME YAŞANDI

PSG ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe'nin transferinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

MADRİD HAMLE YAPTI

Marca'nın haberine göre; Suudi Arabistan'dan yapılan teklifleri geri çevirerek sadece Real Madrid'de oynamak isteyen Fransız yıldızın bu isteğine karşılık Real Madrid'den de bir hamle geldi.

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İspanyol devinin Kylian Mbappe için 230 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı ve Paris Saint Germain'e ilettiği belirtildi.

Kylian Mbappe çıktığı 325 maçta 244 gol, 116 asistlik performans sergiledi. Yıldız golcünün sözleşmesi Haziran 2024'te son buluyor.