Son Dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Jorge Jesus, Aziz Yıldırım ve transfer açıklaması!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

JORGE JESUS İÇİN 3'LÜ SAVUNMA ELEŞTİRİSİ

Şampiyonluk hasretimiz 9 yıl olmasaydı geçen seneye nispeten başarılı bir sezon diyebilirdik. Puan ortalamamız, Avrupa'da sergilediğimiz performans ortada. Düşme hattındaki takımlara kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlar ve derbi karnesinde başarısızdık.

Şansımız da yaver gitmiyor. Bir önceki hocayla üçlü sistemle oynuyor diye yolları ayırdık, üçlü oynamayan hocamız üçlü oynamaya başladı. En çok puan kaybettiğimiz maçlar, o maçlar oldu. Hayatında 3'lü oynamamış hocamız, 3'lü oynamaya başladı. Bizim kısmetimiz. Jesus ile ilk görüşmede 3'lü oynatıp oynatmadığını sormuştuk. 'Ben 3'lü oynatmam' demişti. Sonra en önemli maçlara 3'lü çıktı. 'Neden böyle oynuyorsun?' diye sorduk. 'Siz anlamıyorsunuz, ben 3'lü oynamıyorum' dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yeni sezonda yıldızsız formayla çıkacağız Haberi görüntüle

"2-3 NOKTA ATIŞI TRANSFERİMİZ VAR"

İyi bir transfer politikası izledik. İsmail Kartal, Mario Branco, yardımcısı Okan Özkan ve Selahattin Baki ile yoğun bir çalışma yaptık. 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var.Onları da önümüzdeki hafta bitirmeye çalışacağız.

Bir transfer yapıyoruz, şampiyon olduk gibi seviniyoruz. Bir maçta kaybediyoruz veya gazetede bir haber çıkıyor, karalar bağlıyoruz. Bir transfer yaptık, göklere çıkarıldık. 'Ayağınıza taş değmesin' yazmış, yukarıdaki mesajlara çıkıyorum, 'Allah belanızı versin...'

AZİZ YILDIRIM'A SERT SÖZLER

Önüne hazırlanan metin koyulmuş. Metne sağdık kalamadı, saçma sapan çirkin, ayrıştırıcı söylemlerle gerçek iç dünyasını yansıtıyor. Saçma sapan ekonomik hesaplar... Neredeyse biz borçlu çıkacağız. Hangi birine cevap verelim. Kamuoyu önünde karşıma çıkma cesaretiniz varsa, her söylediğinize cevap veririm. O güne kadar Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır.

Sayın Aziz Yıldırım, siz karşılaştığım en cesur görünümlü ama cesur olmayan insansınız.

Aziz Yıldırım, yine kendine has üslubu, yalan ve tehditlerle kritik zamanda ortaya çıktı. Camia gücüne, bu sezon her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Öyle bir kültürde yaşıyoruz ki, bu yalanlara ve tehditlere cevap vermediğinizde üstünüze yapışıyor. Kısa bir cevap vereceğim ve sezon sonuna kadar polemiğe girmeyeceğim. Bu gerilime en çok rakiplerimiz seviniyor.

Haberin Devamı

Sayın Yıldırım, etrafındaki yancıları ile hayal dünyasında yaşıyor. Bütün aklı selim Fenerbahçeliler, sizin gerçek derdinizin Fenerbahçe'nin iyiliği olmadığını biliyor. Biraz iyi niyetli olsaydınız, Fenerbahçe'ye yapacağınızı eleştirilerinizi dışarıda değil, kongre üyeleri önünde yapardınız. 20 yıllık efsane bir başkan olarak, Fenerbahçe'nin bekasını düşünüyor olsaydınız çok daha farklı söylem ve duruşta bulunurdunuz. İtinayla hazırlanmış bir metin önüne konuyor. Bu metin, samimi duygularınızı yansıtmayan bir açıklama.