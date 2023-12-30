Atatürk yoksa; biz de yokuz, maç da yok!

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Organizasyona ev sahipliği yapan Suudi Arabistanlı yetkililer, TFF ile kulüplerin bu maç için özel hazırladığı Atatürk ve Cumhuriyet konseptli pankart, tişört, video ve 100. Yıl Marşı’na “Siyasi” diyerek karşı çıktı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudiler ve iki kulübün başkanları Dursun Özbek ve Ali Koç ile görüşüp krizi çözmeye çalıştı. Suudiler kararlarında ısrar edince Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri maça çıkmama kararı aldı ve organizasyon iptal edildi. İki kulübün futbolcuları ve yöneticileri sabahın erken saatlerinde yurda döndü.

1- Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dün oynanması gereken Turkcell Süper Kupa maçı, kulüplerimizin bazı haklı taleplerinin organizasyona ev sahipliği yapan Suudi Arabistan yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine yapılamadı. Dün öğle saatlerinde başlayan ve maçın iptali ile sonuçlanan olaylar şöyle gelişti... Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında oynanan bu karşılaşma öncesi hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de iki kulübün maç öncesi hazırlıkları vardı:

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‘YURTTA SULH, CİHANDA SULH’ VE ‘NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE’ PANKARTLARI

· TFF, Cumhuriyetin 100 yılına yönelik görseller hazırlamıştı.

· Maç öncesi stadyumdaki ekrandan yayınlanması için Cumhuriyet ve Atatürk konseptli bir video çekilmişti.

· 100. Yıl ve İstiklal Marşı’nın okunması için gerekli hazırlıklar yapılmıştı.

· Fenerbahçe ve Galatasaray Atatürk armalı tişörtlerle maça çıkacaklardı.

· Galatasaray, “Ne mutlu Türk’üm diyene”, Fenerbahçe, “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartıyla sahaya çıkacaktı.

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SUUDİLER ÖNCE ‘SÜPER KUPA’YI 5 YIL BURADA OYNAYIN’ TEKLİFİNİ YAPTI

Final için her şey hazırdı. Hafta arasında Suudiler TFF’ye yeni bir teklif getirmişlerdi. “Süper Kupa’yı 5 yıl boyunca burada oynayın” demişlerdi. TFF de yeni bir konsept hazırlamış, Süper Kupa’yı 4 takımın oynaması ve 3 maç oynanması yönünde bir plan geliştirmişti. Ama kriz maçtan bir gün önce provalarda başladı. Provaları izleyen Suudi yetkililer gösterilere, pankartlara, tişörtlere, videolara ve 100. Marşı’na “Siyasi” diyerek karşı çıktı. Dün öğle saatlerinde Dursun Özbek ve Ali Koç ile bir araya gelen TFF yönetimi krizi çözmeye çalıştı. Bir anda Suudi Arabistan’ın İstiklal Marşı okunmasına bile karşı çıktığı dedikoduları yayıldı.

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ERDEN TİMUR: BİZ ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUZ, BİR DURUŞUMUZ VAR

Günlerdir heyecanla beklenen Süper Kupa maçının iptal olacağının ilk sinyali bu saatlerde geldi. Öğleden sonra TFF yetkilileri krizin çözüleceği umudundaydı. Öyle ki, sosyal medyada dolaşan söylentileri dezenformasyon nitelemesi ile yalanladılar. Ama mızrak çuvala sığmıyordu. O saatlerde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’a ulaştım. Timur çok netti: “Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Bir duruşumuz var. Fenerbahçe yönetimi ile aynı şeyleri düşünüyoruz. İsteklerimiz yerine gelmezse bu maç oynanmaz.” Kriz doruk noktasına ulaşmış, iki taraf da isteklerinde direnmeye başlamıştı.

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‘BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ ATATÜRK BU ŞARTLARDA SAHAYA ÇIKMAYIZ’

Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. Burada da iki kulübün başkanları ve Büyükekşi, isteklerini Suudi Arabistan yetkililerine iletti. Al-Awwal Park Stadı’ndaki maçın başlamasına 1 saat kala oteldeki olağanüstü toplantı hâlâ devam ediyordu. Ne Suudiler geri adım attı, ne de Türk tarafı. Saat tam 19.16’da toplantıda bulunan Erden Timur’a bir kez daha ulaştım. Timur, görüşmelerde gelinen son noktayı anlatırken, duruşlarında hiçbir değişiklik olmadığını ifade etti ve şu sözlerin altını özellikle çizdi: “Kırmızı çizgimiz Atatürk. Ne Fenerbahçe ne de biz bu şartlar altında asla sahaya çıkmayız.”

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2- SUUDi POLiSi ‘PANKARTLARA EL KOYDU’ iDDiASI

Uluslararası futbol prosedürüne göre iki takımın maçtan 2 saat önce yani 18.45’te statta olması gerekiyordu. Saatler 19.45’i gösterdiğinde Galatasaray ve Fenerbahçe takımları otelden ayrılmamıştı. Maçın iptali kesin gibiydi. Bu arada bir dedikodu yayıldı. Suudi Arabistan polisi soyunma odalarına girmiş, arama yapmış ve pankartlara el koymuştu. Saatler ilerledikçe statta bulunan az sayıda taraftar ıslıklara başladı. Birkaç dakika sonra da hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okumaya başladılar. İşte tam bu anda stat yetkilileri büyük skandala imza attı. Stat hoparlörlerini sonuna kadar açıp Arap müziği yayınlamaya başladılar. Aynı zamanda da ışıkları kıstılar.

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3- MAÇIN iPTAL EDiLDiĞi TÜRK TARAFTARLARA AÇIKLANMADI

Süper Kupa maçı için Riyad’a giden G.Saray ve F.Bahçe taraftarlarının Al-Awwal Park Stadı’ndaki bekleyişi saat 20.30’a kadar devam etti. Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından karşılaşmanın iptal olduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadı, ancak gelişmeleri sosyal medyadan takip eden Türk taraftarlar saat 20.30 sularında stadyumdan ayrıldı. Karşılaşma için Riyad kentine gelen iki takım, gazeteciler ve davetliler de aynı gece ülkeden ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın iptal edilmesinin ardından kısa ve öz bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok.”