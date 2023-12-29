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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa daveti! Beşiktaş, Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor...

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#Süper Kupa#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray ve Fenerbahçeye Süper Kupa daveti Beşiktaş, Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 21:36

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanması planlanan ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkmama kararı almasının ardından Süper Lig kulüplerinden iki takıma Süper Kupa maçını statlarında oynamaları için çağrı geldi.

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Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali öncesi yaşanan kriz sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı. Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor ve Samsunspor; Süper Kupa maçının statlarında oynanması için çağrı yaptı.

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Ankaragücü: Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin 100. Yılında başkent Ankara’da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir.

Galatasaray ve Fenerbahçeye Süper Kupa daveti Beşiktaş, Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor...

Beşiktaş: Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz.

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Galatasaray ve Fenerbahçeye Süper Kupa daveti Beşiktaş, Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor...

Samsunspor: Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a bekliyoruz!

Galatasaray ve Fenerbahçeye Süper Kupa daveti Beşiktaş, Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor...

Antalyaspor: Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüzü Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir” dediği Antalya’ya davet ediyoruz!

Galatasaray ve Fenerbahçeye Süper Kupa daveti Beşiktaş, Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor...

Sivasspor: Kupa Finali Sivas'a Yakışır! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır. Bekleriz

Galatasaray ve Fenerbahçeye Süper Kupa daveti Beşiktaş, Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor...

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#Süper Kupa#Galatasaray#Fenerbahçe

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