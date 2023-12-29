Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Süper Kupa daveti! Beşiktaş, Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor...

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Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali öncesi yaşanan kriz sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı. Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor ve Samsunspor; Süper Kupa maçının statlarında oynanması için çağrı yaptı.

Ankaragücü: Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin 100. Yılında başkent Ankara’da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir.

Beşiktaş: Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz.

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Samsunspor: Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a bekliyoruz!

Antalyaspor: Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüzü Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir” dediği Antalya’ya davet ediyoruz!

Sivasspor: Kupa Finali Sivas'a Yakışır! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır. Bekleriz