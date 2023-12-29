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Son dakika: Süper Kupa maçı ertelendi! TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama

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#Süper Kupa#Galatasaray-Fenerbahçe#Derbi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 22:00

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı iptal edildi. İki takım, gün içinde çıkan pankart ve tişört krizleri sebebiyle maça çıkmama kararı aldı. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama geldi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası başlayamadı. Yapılan son toplantının ardından maçın ertelendiği duyuruldu.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe’nin bu akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda saat 20.45’te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, pankart ve ısınma tişörtlerinde yapılan tercihler nedeniyle başlama düdüğü çalmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu konuda yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. 

Toplantı sonrası resmi açıklama yapılıdı ve maçın ertelendiği ifade edildi.

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TFF, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN ORTAK AÇIKLAMA

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü

Gün içinde yaşananlar...

KRİZ ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLADI

Bugün öğle saatlerinde Riyad'dan gelen haberlerde Fenerbahçe'nin maça Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün, Galatasaray'ın ise 'Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray' yazılı pankartlarla çıkmak istemesi, ısınmaya ise iki takımında Atatürk tişörtleriyle çıkmak istemesinin kabul edilmediği iddia edildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu haberlerin ardından TFF'den şu açıklama yapıldı:

Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz.

KULÜP BAŞKANLARI, TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Saat 17:00 sularında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, saat 17:40 sularında da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele geldi ve başkanlar arasında toplantı başladı.

Saat 18:30 sularında toplantıdan gelen ilk haberlerde maçın planlandığı gibi başlayacağı bilgisi yer aldı.

BELİRSİZLİK DEVAM ETTİ, TAKIMLAR STADA GİTMEDİ

Maçın oynanacağına yönelik bilgilere rağmen maçla ilgili belirsizlik devam etti. Dursun Özbek ve Ali Koç'un Atatürk tişörtü ve pankartlarıyla ilgili geri adım atmadığı ve maçın oynanmama ihtimali yeniden yükseldi.

İki takım kafileleri, stada hareket saati 18:45 olmasına rağmen otelde kaldı ve stada hareket etmedi.

FUTBOLCULARDAN 'ATATÜRK' PAYLAŞIMLARI

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan belirsizliğin sürdüğü anlarda sosyal medya hesaplarından Atatürk paylaşımları yaptı.

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Son dakika: Süper Kupa maçı ertelendi TFF, Galatasaray ve Fenerbahçeden ortak açıklama

Son dakika: Süper Kupa maçı ertelendi TFF, Galatasaray ve Fenerbahçeden ortak açıklama


FUTBOLCULARA KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Saat 20:20 sularında Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı kararı tebliğ edildi.

Yakın saatlerde Fenerbahçe kafilesine de karar bildirildi.

SOYUNMA ODASI BOŞALTILDI

Saat 20:40 sularında Galatasaray malzemecileri, stadyumdaki soyunma odasını boşaltıp malzemeleri stattan çıkarırken görüntülendi.

TARAFTARLAR STADYUMDA İSTİKLAL MARŞI OKUDU, MÜZİK AÇILDI

Maç için tribüne giden taraftarlar, takımların sahaya çıkmamasının ardından tribünde hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu. Marşımızın ilerleyen bölümlerinde stadyumda müzik açıldı.

TAKIMLAR OTELLERİNDEN AYRILDI

Galatasaray ve Fenerbahçe kafilelesi, Riyad'daki otellerinden ayrılarakhavalimanına doğru hareket etti. Maçın ardından tatil için ayrı uçuşları olan futbolcular da havalimanına bireysel olarak hareket etti.

TAKIM UÇAKLARI DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLANDI! DÖNÜŞ SAATLERİ...

Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından iki takımın uçakları, İstanbul'a dönüş için hazırlandı. Fenerbahçe'nin saat 4.15'te Sabiha Gökçen'e, Galatasaray'ın 4'te İstanbul Havalimanı'na gelmesi bekleniyor.

 

 

 

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#Süper Kupa#Galatasaray-Fenerbahçe#Derbi

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