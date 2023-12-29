Fenerbahçe ve Galatasaray'a destek mesajları yağdı

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası oynanmazken kulüplerden destek mesajları geldi.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe’nin bu akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda saat 20.45’te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, pankart ve ısınma tişörtlerinde yapılan tercihler nedeniyle başlama düdüğü çalmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu konuda yaklaşık 3 saati aşkın toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa finali ertelendi.

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Süper Kupa'da yaşanan krizin ardından kulüpler "Atatürk" paylaşımlarıyla tepki gösterdi.