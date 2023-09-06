Zorluklarla savaşıp başarmak Sanchez’in kaderi

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Galatasaray’ın yeni transferlerinden Davinson Sanchez küçük yaşlardan itibaren büyük bir futbol sevgisine sahipti. O zamanlar America de Cali ile antrenmana katılmak için günde 4 saat seyahat ediyordu. Bu sürekli seyahatler onun için büyük bir zorluk yaratıyordu ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerine bile zarar veriyordu. Hem okul hem futbol onun birlikte yürütemeyeceği kadar zor bir yüktü. Sanchez, uyuşturucu çeteleri, çatışmalar ve sokağa çıkma yasakları dünyasında büyüdü ve bazen parası yetmediğinde antrenmana gitmek için bir kamyonun arkasına biniyordu.

3 OTOBÜSLE EVE DÖNÜYORDU

O günleri The Sun gazetesine verdiği bir röportajda şöyle anlatıyor:

“6 yaşımdayken futbol oynamaya başladım. Babam beni antrenmana götürürdü ve bu her zaman kolay değildi. Çünkü eve de bakmak zorundaydı. Her gün okuldan sonra 15.30’dan 17.30’a kadar antrenman yapardım. Eve gitmek için üç otobüse binmem gerekiyordu, bu da en az iki saat sürerdi. Bazen akşam 8 veya 9’a kadar eve dönemezdim. O saatlerde okul ödevimi yapmam gerekiyordu. Çoğu zaman masada uyuyakalırdım. Babamla antrenmana gitmek aileye çok fazla paraya mal oluyordu. Bir gün, ona dedim ki; ‘Yolları ve otobüslerin nerede durduğunu biliyorum, bu yüzden artık kendi başıma seyahat edecek kadar büyüğüm.’ Kolay yoldan ilerlemek benim için asla bir seçenek değildi.”

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ORTA SAHADAN STOPERE DÖNÜŞTÜ

Ailesinin Kolombiya’nın en büyük 2. şehri Medellin’den iş teklifi alması futbol hayatını pozitif yönde etkiledi. Atletico Nacional ile antrenmanlara başlayan Sanchez, eski futbolcu ve teknik direktör Carlos Osorio’nun dikkatini çekti. Sanchez çok yönlü oyuncuydu ancak dezavantajı agresifliğiydi. Kendisine inanan Osorio’nun istediği her şeyi eksiksiz yerine getirip, orta saha oyuncusundan iyi bir stopere dönüştü. Tüm alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra 17 yaşında A takıma yükseldi. O dönemler Milan’ın efsane stoperi Baresi’nin videolarını izleyerek pozisyon hakkında kendini eğitmeye devam etti.

B TAKIMA iSTEYiNCE BARCELONA’NIN YAPTIĞI TRANSFER TEKLiFi REDDETTi

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Gösterdiği performansla kısa sürede Barcelona’nın dikkatini çeken Davinson Sanchez, Katalan ekibinin kendisine yaptığı teklifi reddetti. Sebebi ise Barcelona’nın kendisini A takım yerine B takım için istemesiydi. Sonrasında farklı kulüplerden gelen teklifleri de reddederek tamamen takımı Atletico Nacional’a konsantre olan Sanchez, 2016’da Copa Libertadores’i kaldırdı. Bu başarının ardından Ajax’tan gelen teklifi kabul eden oyuncu takımın topa sahip olma temelli stiline hızla adapte oldu. Ve bir yıl sonra 40 milyon Euro karşılığında Tottenham’a transfer oldu. Bu o dönem İngiliz ekibinin bir futbolcuya ödediği en yüksek bonservis bedeliydi. Sürekli hareket halinde ve atletik bir stoper olması ona Tottenham yolunu açtı.

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POCHETTİNO GiTTi, MOURiNHO’NUN GÜVENiNi BiR TÜRLÜ KAZANAMADI

Tottenham’daki ilk sezonu Ajax’takiyle neredeyse aynı kaliteydi. Teknik direktör Mauricio Pochettino, onun Tottenham’ın agresif oyun tarzına çok uygun olduğunu düşünüyordu. O kadar ki Belçikalı milli stoperi Toby Alderweireld’i bile satmak istedi. Ancak Pochettino’nun kovulmasıyla beraber işler tersine döndü.

Pochettino’nun yerine Jose Mourinho’nun gelişiyle takımdaki yeri eskisi kadar garanti olmaktan çıktı. 2017’deki UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile Ajax karşı karşıya gelmişti. O dönem Mourinho, United’ı çalıştırıyor, Sanchez ise Ajax için oynuyordu. Ve Mourinho o finalin planını Ajax’ın zayıf halkası olarak gördüğü Sanchez’in bölgesi üzerine yaptı. Ve bu düşüncesinde haklı çıkarak finali kazandı.

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Tottenham’da beraber çalışmaya başladıklarında da bu düşüncesi değişmedi. Gelişiminin çok hızlı olması ve Ajax’tan bazı teknik ve fiziksel eksikliklerini gidermeden çok erken ayrılmış olabileceği hissini en çok Mourinho’ya verdi.

Portekizli teknik adam, takıma kazandırdığı nitelikleri, özellikle de hızını her zaman takdir etse de aceleci kararlar vermesinden her zaman rahatsızlık duydu. Bu sebeple hiçbir zaman savunma konusunda güvende hissetmedi. Jose Mourinho’ya göre Davinson Sanchez, birebirlerde ne kadar etkili ve açıklarını hızıyla kapatıyor olsa da, alanını bırakıp topa hamle yapma konusunda da bir hayli zayıf.

DAViNSON SANCHEZ’iN ÇALIŞTIĞI ÖNEMLi TEKNiK ADAMLAR

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· Peter Bosz

· Mauricio Pochettino

· Jose Mourinho

· Antonio Conte

· Nuno Espirito Santo

· Ange Postecoglou