Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transferler listede...

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yeni transferler Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele yer aldı.

Sarı kırmızılıların Devler Ligi kadrosunda yer alamayan isimler ise Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu oldu.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde; "Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu"

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