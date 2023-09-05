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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transferler listede...

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Devler Ligi
Galatasarayın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu Yeni transferler listede...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 19:56

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray, kadrosunu açıkladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yeni transferler Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele yer aldı. 

Sarı kırmızılıların Devler Ligi kadrosunda yer alamayan isimler ise Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu oldu.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde; "Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu"

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Galatasarayın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu Yeni transferler listede...

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Devler Ligi

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