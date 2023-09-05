Suudiler gözünü kararttı! Mohamed Salah için rekor teklif, tarihe geçecek...

Haberin Devamı

Liverpool, Mohamed Salah'ı bırakmak istemediğini Al-Ittihad'a bildirirken transfer konusunda ısrarlı olan Suudi ekibi bir kez daha tarihi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Al-Ittihad’ın kadrosuna katmak istediği Mısırlı futbolcu Mohamed Salah hakkında açıklama yapmış ve oyuncusunu takımdan görmek istediğini kaydetmişti.

KLOPP'UN İÇİ RAHAT

Mısırlı yıldızın satılık olmadığının altını çizen Alman teknik direktör, golcü oyuncunun takımdan ayrılması yönünde herhangi bir endişe duymadığını ifade ederken hem Salah hem de Liverpool için her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

"KENDİ ARAMIZDA KONUŞUYORUZ..."

Mohamed Salah'ın takım arkadaşı Dominik Szoboszlai ise BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Futbolda böyle şeyler yaşanıyor. Bu konuyu herkes konuşuyor. Ama Salah kaldığı için gerçekten çok mutluyuz. Elbette kendi aramızda konuşuyoruz, o kalmak istiyor, burada olmak, bizimle olmak istiyor. Gerçekten mutluyuz. Takımda onun gibi oyunculara ihtiyacımız var." sözleriyle Mısırlı yıldızın kalmak istediğini söylemişti.

Haberin Devamı

YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Liverpool cephesinde bu açıklamalar gelirken Mohamed Salah'ın transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İLK TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ

Suudi Arabistan temsilcisi, Mohamed Salah için Liverpool'un kapısını 175 milyon Euro'luk teklifle çalmış ancak bu rakam reddedilmişti.

SALAH İÇİN YENİ TEKLİF

Premier Lig devi Liverpool, Mohamed Salah'ı satmak istemediklerini defalarca bildirse de Al-Ittihad'in yeni bir teklif hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

ASTRONOMİK TEKLİF

Inews'in haberine göre; Al-Ittihad, Mısırlı yıldız için bu kez 230 milyon Euro'luk astronomik bir tekifle İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

SALAH REKORU KIRABİLİR

Liverpool'un olası teklifi kabul etmesi durumunda, Neymar'ın 222 milyon Euro'luk bonservis rekorunu geçecek olan Mohamed Salah, futbol tarihinin en yüksek bedelli oyuncusu olacak.

Haberin Devamı

LIVERPOOL TARİHİNİN EN ÇOK KAZANANI

Mohamed Salah geçtiğimiz yaz üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme onu haftalık yaklaşık 350.000 Sterlin ile Liverpool tarihinin en çok kazanan oyuncusu yaptı.

Geçen sezon Liverpool formasıyla tüm maçlarda 30 gol atan Mısırlı yıldız, kısa süre önce menajer Jurgen Klopp tarafından kulübün kaptanları arasına terfi ettirildi.