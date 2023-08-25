Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'de!

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Dünya Kupası ile birlikte hayatımıza giren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig’de 2. yarı ile birlikte kullanılmaya başlanacak. Özellikle Dünya Kupası’nda kullanıldığı her an başarısıyla dikkat çeken sistem uzun süren VAR beklemelerini de ortadan kaldırıyor.

İNCELEMELER YARIM DAKİKANIN ALTINA İNDİ

Sistem ilk olarak 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda denendi ve El Cezire-AS Pirae mücadelesinde kullanıldı. Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi o karşılaşmada devreye girdi. 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki ilk ağlara giden top Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi’nin incelemesi sonrası geçerli sayılmadı. Bu inceleme yarım dakikanın altında sürdü. Öte yandan Türkiye’de ikinci yarıda sezonda devreye girecek sistemin 4 yıllık maliyetinin 8 milyon Euro olacağı açıklandı. Peki Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi nasıl çalışıyor?

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12 KAMERA SANİYEDE 50 KAYIT YAPIYOR

1- Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi için stadyumlara özel bir kamera sistemi kuruluyor.

2- Statların farklı noktalarına yerleştirilen 12 kamera saniyede 50 hareketi kayıt yapma özelliğine sahip.

3- Bu 12 kamera sahadaki oyuncuların 29 farklı bölgesindeki hareketleri takip ediyor.

4- Tartışmalı bir ofsayt kararında devreye giren sistem 20 saniye içinde ofsayt kararını saha içindeki ve (VAR) odasındaki hakemlere bildiriyor.

5- Sistemdeki görüntüler kısa süre içinde hem televizyonlarda hem de stadyumdaki dev ekranlarda paylaşılacak.

BU SİSTEMİN EN BÜYÜK YARDIMCISI SENSÖRLÜ TOP

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nda kullanılan sensörlü top teknolojisi sayesinde topa kimin temas ettiği, golün sahibinin kim olduğu hızlıca anlaşılıp, ofsayt pozisyonlarında hakemin daha hızlı karar alabilmesi sağlanmıştı. Yarı otomatik ofsayt teknolojisine entegre bir şekilde yapılmış olan topun konumu saniyede 500 kez hakemlere iletiliyor. Hareket ivme ölçen bu özel tasarım top sayesinde yapay zeka verileri gerçek zamanlı olarak işliyor ve VAR’a aktarılıyor.