Teknik adamlar da ağlar

Premier Lig ekibi Southampton’ın Avusturyalı menajeri Ralph Hasenhüttl, iç sahada Kırmızılar’ı mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından “Jürgen Klopp bugüne kadar yenemediğim tek kişiydi. 1-2 ay önce görüştüğümüzde ona bu galibiyetin şakasını yapmıştım” açıklamasında bulundu.

İngiltere Premier Lig geçtiğimiz akşam tarihin en duygusal maç sonlarından birine sahne oldu. Southampton Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, bugüne kadar hiç yenemediği Jürgen Klopp karşısında ilk kez galip geldi ve son düdükle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

‘ALPLERiN KLOPP’U

FutboL dünyasında oyun anlayışı ve bakış açısıyla Klopp’a benzetilen ve ‘Alplerin Klopp’u olarak bilinen Ralph Hasenhüttl, 1-0’lık Liverpool galibiyetinin ardından saha kenarında duygusal anlar yaşadı. Avusturyalı teknik adam, bugüne kadar yenemediği tek teknik direktör olan Jürgen Klopp’u bu kez mağlup etmeyi başardı.

BERABERLiĞi BiLE YOKTU

Önceki günü kadar 4 kez karşılaşmışlardı ve Hasenhüttl hiç kazanamamıştı. Beraberlik bile alamamıştı. 1-2 ay önce görüştüklerinde şakayla da olsa Klopp’a onu yeneceğini söyleyen Hasenhüttl maçtan sonra “Ağlamadım gözüme rüzgar kaçtı” dese de asıl şakayı Klopp’a değil basın mensuplarına yapmışa benziyor.

JÜRGEN KLOPP’UN PENALTI iSYANI

Belki de son zamanlarda gördüğüm en agresif tavırlardan birine sahipti Klopp. İlk kez kaybetmiyordu ama yüzü asık ve isyankardı. Verilmeyen penaltılar yüzünden de eleştireldi. Gol şanslarının engellendiğini belirten Klopp, “Manchester United son iki yılda Liverpool’da çalıştığım 5,5 yıldan daha fazla penaltı kazandı” ifadelerini kullandı.

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