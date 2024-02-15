Sparta Prag, Avrupa Ligi'nin en formda 3. takımı!

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turunda eşleştiği Çekya temsilcisi Sparta Prag, bu sezon oldukça istikrarlı bir başarı grafiği çiziyor. 46 yaşındaki Danimarkalı Brian Priske’nin teknik direktörlüğünü yaptığı bordo beyazlı kulüp, 13 şampiyonlukla Çekya Ligi’nde en çok mutlu sona ulaşan takım. 1893 yılında kurulan Sparta Prag daha önce Avrupa kupalarında Galatasaray ile 4 maç oynarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Takımın en pahalı oyuncusu 5 milyon euroluk Ladislav Krejci

Kadro değeri 55 milyon Euro olan Sparta Prag’da (Galatasaray 206 milyon Euro) stoper Ladislav Krejci, 5 milyon Euro ile takımın en değerli oyuncusu. Bir diğer dikkat çeken oyuncu ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 kez ağları sarsan Slovak forvet Lukas Haraslin. Sparta Prag hem lig hem Avrupa’da elde ettiği sonuçlarla UEFA tarafından Kupa 2’nin en formda 3. takımı seçildi. Sporting’in birinci sırada yer aldığı listede Galatasaray 2. basamakta bulunuyor.

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Priske, duran top antrenörlüğünden teknik direktörlüğe geçiş yaptı

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, ülkesi Danimarka’nın Midtjylland takımında savunma ve duran top antrenörlüğü ile başladığı kariyerine, teknik direktör olarak devam ediyor. Prag ekibine oynattığı hücum ağırlıklı pozitif futbol taraftarları da son derece mutlu ediyor. Genellikle 3-4-3 ve 3-4- 1-2 sistemini tercih eden 46 yaşındaki teknik adam, bekleri ve merkezleri aktif bir biçimde kullanarak hücumda daha fazla yoğunluk sağlıyor.

Çekya Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kazandı

Sparta Prag bu sezon Avrupa kupaları macerasına Şampiyonlar Ligi ile başladı ve 3. eleme turunda Kopenhag’a 0-0 ve 3-3’lük skorlarla elendi. Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb’i 1-3 ve 4-1’le eleyen Sparta, adını gruplara yazdırdı. C Grubu’nda Rangers, Real Betis ve Aris Limassol ile mücadele eden Çekya ekibi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle grubu ikinci bitirip play-off turuna kaldı. Sparta Prag kendi liginde de 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Son 7 maçını kazanan bordo beyazlılar, 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.