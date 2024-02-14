Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan basın toplantısında sitem: 'Bizi eleştirmişlerdi, kolay takım yok!'

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Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den alan Galatasaray, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Sarı - kırmızılılar için kritik önem taşıyan maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

"OKAN HOCA İLE ÇALIŞMAK BİR ONUR"

İlk olarak söz alan Torreira, "1.5 senedir buradayım. Burada bulunduğum süre içerisinde nasıl oynadığımı görüyorsunuz. Ben, tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Sırtımda soyadım yazıyor ama benim için önemli olan formanın önündeki arma. Galatasaray formasını giydiğimde hep mutlu oluyorum. Okan Hoca tarafından çalıştırılmak büyük bir onur. Bana her zaman güven veriyor." dedi.

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Galatasaray formasıyla gol atmak istediğini dile getiren Uruguaylı futbolcu, "Her akşam bu formayla bir gol atmanın hayalini kuruyorum. Geldiğimden beri gol atamıyorum. Bu kaygılanmam gereken bir şey değil benim için. Elimden geleni vermeliyim takıma. Ancak içten içe istiyorum gol atmayı." şeklinde konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleri ise şu şekilde;

"4 KUPAYI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Bizim işimiz takım oyunu. Bir performans sergiliyoruz, inişler çıkışlar oluyor ama ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Özellikle camia olarak birliktelik sergiliyoruz. Son 1,5 senedir artarak ilerliyor. Saha içinde de dışında da net bir şekilde bu birlikteliği ortaya koyuyoruz. Geçen sene şampiyonluğu getiren etken buydu. 4 kupayı kazanma hedefimiz var. Bunun için de birlikteliğe ihtiyaç var. Oyuncularımla birlikte ben de mücadele etmeye çalışıyorum."

"SACHA BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ AMA..."

"Transfer dönemi zor geçiyor. Bu dönemi güzel bir şekilde kapattık. Aurier de bugün geldi. O da bizimle olacak. Yönetim kurulumuz bizim istediğimiz takviyeleri yaptı. Transferi daha erken bitirebilseydik farklı olabilirdi ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oynadığımız oyunlarla zorlu iki maçı kazandık. Takım olduğumuz sürece hiçbir oyuncunun eksikliğini hissetmemeye çalışıyoruz. Kimin olup olmadığı değil, oyun çok önemli. 4 kulvarda da aynı şekilde mücadele edeceğiz. Sacha önemli bir oyuncuydu tabii ki ama yerine oynayan isimler de elinden geleni yapacak."

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"ZIYECH DIŞINDA BİR SIKINTIMIZ YOK"

"Bazen maç maç bazen de maç sıklığına göre hareket ediyoruz. Oyuncularımızın durumunu görüp hareket etmemiz gerekiyor. Doğal rotasyon da var tabii ki sakatlığa göre. Oyun anlayışınızı aynı tutmak önemli bence. Dönen oyuncularımız oldu. Abdülkerim ve Sergio takıma döndü. Hakim Ziyech dışında şu anda sakatlık sıkıntımız yok. Bu döngü içerisinde bazen biz değiştireceğiz bazen de doğal olarak değişecek. Puan kaybına tahammül olmayan bir ligi yaşıyoruz. Hep kazanmak üzerine her şeyimizi oluşturuyoruz. Avrupa'da da yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncu kalitemiz çok yüksek. Birçok oyuncumuzu kullanacağız."

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"BİZİ ELEŞTİRMİŞLERDİ"

"Kopenhag'ı kimse tanımıyor ama herkes kolay takım diyor. Oynadıktan sonra görüyorsunuz ve insanlar da seyrediyor. Kopenhag ile 2-2 berabere kaldıktan sonra büyük eleştiri almıştık. 'Kopenhag'ı nasıl yenemezsiniz?' dediler. Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yok. Prag da Kopenhag'a elenerek geldi Avrupa Ligi'ne. Gruptan çıkmış, iyi bir takım. Bu maçı önemsiyoruz, konsantre olduk. Karşımızda topla oynayan bir takım var, hedefimiz ilk maçta kazanmak."

"TFF'NİN SORUMLULUĞU"

"Eryaman Stadyumu'nda bakım çalışmaları ne kadar yapıldı bilmiyoruz. TFF'nin sorumluluğunda olan bir şey. Marka değerini koruyacak olan taraf TFF. Stadyumu gördüğümüzde TFF'nin doğru bir karar verip vermediğini göreceğiz. Biz kumda da toprakta da oynasak kazanmak isteyeceğiz. Bütün sorumluluk TFF'nin. Olumsuz bir şey olursa TFF'nin hatalarından biri olacak."