Erling Haaland gözüne Cristiano Ronaldo'yu kestirdi! Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok konuşulan detayı oldu: Guardiola gözlerine inanamadı...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam etti. Grup etabının sona ermesiyle birlikte son 16 turu da iki karşılaşmayla başladı. Real Madrid, Leipzig deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Manchester City ise Danimarka'da Kopenhag'a karşı 3-1 kazandı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Manchester City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu Erling Haaland, maç içinde bir pozisyonda çıktığı yükseklikle izleyenleri şaşkına çevirdi.

2.34 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Organize gelişen City atağında sol kanattan Doku'nun içeriye çevirdiği topa sıçrayarak vole vuran Norveçli yıldızın şutu auta gitti ancak pozisyonda 2.34 metreye kadar yükselmesi geceye damgasını vurdu.

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, pozisyonun ardından yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi ve başını iki elinin arasına alarak Haaland'ın hareketi karşısında adeta mest oldu.

Haaland'ın çıktığı yükseklik, akıllara Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid forması giydiği dönemde Juventus'a karşı oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçında röveşata ile attığı golde çıktığı noktayı akıllara getirdi.

Portekizli efsane, 2.38 metreye çıkarak bu alanda bir rekorun sahibi olmuş ve adeta basketbol oyuncularına taş çıkarmıştı.

DE BRUYNE VE CITY'DEN BÜYÜK BAŞARI

Sakatlığı sonrası takıma harika dönen Kevin De Bruyne, Kopenhag maçında attığı golle 2019/20 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol barajını geçen 4. oyuncu oldu. Bu süre zarfında Benzema'nın 17, Haaland'ın 13, Lewandowski'nin ise 11 golü bulunuyor.

Guardiola'nın takımı, Belçikalı yıldızın sakatlıktan dönüşü sonrası oynadığı 7 maçı da kazandı. City bu 7 maçta 20 gol atarken De Bruyne de 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Devler Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta da en az 3 gol bulan Manchester City, böyle bir seri yakalayan ilk takım oldu.