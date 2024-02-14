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Erling Haaland gözüne Cristiano Ronaldo'yu kestirdi! Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok konuşulan detayı oldu: Guardiola gözlerine inanamadı...

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#Erling Haaland#Cristiano Ronaldo#Manchester City
Erling Haaland gözüne Cristiano Ronaldoyu kestirdi Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok konuşulan detayı oldu: Guardiola gözlerine inanamadı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 12:27

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, dün gece başladı. Manchester City, deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi. İngiliz devi, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland'ın maç içinde bir pozisyonda sıçramasıyla birlikte çıktığı yükseklik, izleyenleri hayrete düşürdü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam etti. Grup etabının sona ermesiyle birlikte son 16 turu da iki karşılaşmayla başladı. Real Madrid, Leipzig deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Manchester City ise Danimarka'da Kopenhag'a karşı 3-1 kazandı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Manchester City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu Erling Haaland, maç içinde bir pozisyonda çıktığı yükseklikle izleyenleri şaşkına çevirdi.

2.34 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Organize gelişen City atağında sol kanattan Doku'nun içeriye çevirdiği topa sıçrayarak vole vuran Norveçli yıldızın şutu auta gitti ancak pozisyonda 2.34 metreye kadar yükselmesi geceye damgasını vurdu.

Erling Haaland gözüne Cristiano Ronaldoyu kestirdi Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok konuşulan detayı oldu: Guardiola gözlerine inanamadı...

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, pozisyonun ardından yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi ve başını iki elinin arasına alarak Haaland'ın hareketi karşısında adeta mest oldu.

Haaland'ın çıktığı yükseklik, akıllara Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid forması giydiği dönemde Juventus'a karşı oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçında röveşata ile attığı golde çıktığı noktayı akıllara getirdi.

Erling Haaland gözüne Cristiano Ronaldoyu kestirdi Şampiyonlar Ligi gecesinin en çok konuşulan detayı oldu: Guardiola gözlerine inanamadı...

Portekizli efsane, 2.38 metreye çıkarak bu alanda bir rekorun sahibi olmuş ve adeta basketbol oyuncularına taş çıkarmıştı.

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DE BRUYNE VE CITY'DEN BÜYÜK BAŞARI

Sakatlığı sonrası takıma harika dönen Kevin De Bruyne, Kopenhag maçında attığı golle 2019/20 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol barajını geçen 4. oyuncu oldu. Bu süre zarfında Benzema'nın 17, Haaland'ın 13, Lewandowski'nin ise 11 golü bulunuyor.

Guardiola'nın takımı, Belçikalı yıldızın sakatlıktan dönüşü sonrası oynadığı 7 maçı da kazandı. City bu 7 maçta 20 gol atarken De Bruyne de 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Devler Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta da en az 3 gol bulan Manchester City, böyle bir seri yakalayan ilk takım oldu.

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#Erling Haaland#Cristiano Ronaldo#Manchester City

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