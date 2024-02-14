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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği Jaden Philogene, İngiltere'yi salladı! Attığı golü görenler gözlerine inanamadı...

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#Hull City#Jaden Philogene#Acun Ilıcalı
Hull Citynin sahibi Acun Ilıcalının öve öve bitiremediği Jaden Philogene, İngiltereyi salladı Attığı golü görenler gözlerine inanamadı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 10:22

İngiltere Championship'in 32. haftasında Rotherham ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Aesseal New York Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hull City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın 71. dakikasında ise Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği Jaden Philogene'den inanılmaz bir gol geldi.

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Rotherham ile Hull City, İngiltere Championship'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla Hull City oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu galibiyetle birlikte son 4 maçta 3. kez kazandı ve puanını 48'e yükselterek 7. sırada yer aldı. Hull City, play-off potasındaki en yakın rakibi Norwich ile puanlarını da eşitlemiş oldu.

Karşılaşmanın 71. dakikasında yaşananlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu ve Acun Ilıcalı'nın sözlerini hatırlattı.

RABONA İLE VURDU, GOLÜ YAPTI

Ozan Tufan'ın baskısı sonucu rakip ceza sahasında topu kazanan Jaden Philogene, rakibini iki kez çalımlamasının ardından oldukça dar bir açıdan yaptığı 'rabona' vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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Hull Citynin sahibi Acun Ilıcalının öve öve bitiremediği Jaden Philogene, İngiltereyi salladı Attığı golü görenler gözlerine inanamadı...

Philogene'in attığı gol; sosyal medyaya damgasını vururken, Hull City'e de maç içinde beraberliği getirdi.

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ILICALI: "AKLIN HAYALİN DURUR"

Golün ardından Acun Ilıcalı'nın Candaş Tolga Işık'a verdiği demeçte kullandığı "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" ifadeleri akıllara geldi.

Bu sezon Championship'te 17 maça çıkan Philogene, 7 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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#Hull City#Jaden Philogene#Acun Ilıcalı

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