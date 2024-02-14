Şampiyonlar Ligi'nde heyecan geri döndü! Real Madrid'de Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi, tarihe geçen performanslar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, dün gece oynanan iki maçla başladı.

REAL MADRID TEK GOLLE AVANTAJI KAPTI

İspanyol devi Real Madrid, Almanya temsilcisi Leipzig ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Real Madrid, Brahim Diaz'ın 48. dakikada attığı harika golle mücadeleden 1-0 üstün ayrıldı ve çeyrek final için avantajı eline aldı.

Brahim Diaz, gol sonrası sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Jude Bellingham'ın gol sevincini yaptı. Bellingham ise gol sonrası 'Aman Allahım Brahim!' şeklinde paylaşım yaptı.

ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ! ANCELOTTI'YE TEPKİ

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, yedek soyunduğu mücadelede forma şansı bulamadı. Leipzig deplasmanında yalnızca iki değişiklik yapan Ancelotti'ye İspanyol taraftarlar kötü bir performans sergileyen Rodrygo'nun yerine Joselu'yu alması sebebiyle tepki gösterdi ve Arda Güler'i oyuna almadı gerektiğini yazdı.

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La Liga devinde diğer değişiklik ise sakatlanan Brahim Diaz'ın yerine Vazquez'in oyuna girmesiyle yapıldı. İki değişiklik de 84. dakikada geldi.

LUNIN TARİHE GEÇTİ

Leipzig karşısında Real Madrid kalesinde devleşen Andriy Lunin, tarihe geçen bir performansa imza attı.

Almanya deplasmanında 9 kurtarış yapan Ukraynalı kaleci, Real Madrid'de bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok kurtarış yapma rekorunu egale etti.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Thibaut Courtois, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 9 kurtarış yapmış ve rekoru kırmıştı.

MANCHESTER CITY TURU CEBİNE KOYDU

Gecenin diğer maçında Manchester City, deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 geçti ve tur için büyük avantaj yakaladı. Galatasaray'ın grubundan ikinci sırada çıkan Kopenhag karşısında 10. dakikada De Bruyne'nin golüyle öne geçen City, 34. dakikada Mattsson'un golüyle rakibine yakalandı. İlk yarının uzatma dakikalarında Bernardo Silva ile yeniden öne geçen İngiliz devi, Mücadelenin uzatma dakikalarında Foden ile bir gol daha buldu ve turu büyük ölçüde cebine koydu.

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DE BRUYNE VE CITY'DEN BÜYÜK BAŞARI

Sakatlığı sonrası takıma harika dönen Kevin De Bruyne, Kopenhag maçında attığı golle 2019/20 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol barajını geçen 4. oyuncu oldu. Bu süre zarfında Benzema'nın 17, Haaland'ın 13, Lewandowski'nin ise 11 golü bulunuyor.

Guardiola'nın takımı, Belçikalı yıldızın sakatlıktan dönüşü sonrası oynadığı 7 maçıda kazandı. City bu 7 maçta 20 gol atarken De Bruyne de 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Devler Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta da en az 3 gol bulan Manchester City, böyle bir seri yakalayan ilk takım oldu.