Fenerbahçe'ye yeni antrenör! Dominik Livakovic'i yakından tanıyor

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Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ekibine bir kaleci antrenörü getirmek isteyen Fenerbahçe, yıldız kalecisi Dominik Livakovic'in eski takımdan antrenörü Sandro Zufic ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Ajanspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic oldu.

Daha önce ülkemizde Trabzonspor'da çalışan Zufic, Livakovic ile Dinamo Zagreb'de birlikte çalışmıştı.

SÜPER LİG'DE ÇALIŞTI

Sandro Zufic, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yapmıştı.

44 yaşındaki antrenör, bordo mavililerden ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmadı. Hırvat antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor.

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'de Sandro Zufic ile 3 sene birlikte çalıştı.

"HİÇBİR ŞEY ONUN PERFORMANSINI DÜŞÜREMEZ"

Sandro Zufic, Türkiye ve Galler maçlarında eleştirilen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e destek vermişti.

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TRT Spor'a konuşan Sandro Zufic, Dominik Livakovic'in performansı sonrası yapılan eleştirilere cevap vermişti.

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'de mükemmel bir kariyeri olmasını beklediğini ifade eden Sandro Zufic, "Livakovic'in motivasyonu yerinde ve hiçbir şey onun performansını düşüremez. Fenerbahçe'de mükemmel bir kariyenin olacağını düşünüyorum. Psikolojisi güçlü karakteri düzgün bir oyuncu" demişti.

"KESİNLİKLE FENERBAHÇE'DE ÇOK DAHA İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEYECEK"

Sandro Zufic, Hırvat taraftarların Dominik Livakovic'e gösterdiği tepkilerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Livakovic'in Türkiye maçında yediği gol gibi birçok pozisyon gördük, karşılaşmada bir anlık konsantrasyon kaybı yaşadı. Galler maçındaki golde ise onun hatası yok. Bunlara rağmen her iki mücadelede Türkiye'ye karşı 6 Galler'e karşı 3 önemli kurtarış yaptı. Kesinlikle Fenerbahçe'de çok daha iyi bir performans sergileyecek ve kasım ayında mili takımın önemli bir parçası olacak. İki yıl önce milli takımda yine sorunlar yaşamış ve güçlü bir şekilde dönmüştü. Bu durumdan da tekrar daha güçlü bir şekilde çıkacaktır"