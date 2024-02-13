Süper Lig'in 2023-24 sezonu şampiyonunu açıkladılar! Rekor puanla zirvede... | Küme düşecek 4 takım...

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Avrupa liglerinde takımların performanslarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek ekiplerle ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi.

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta yapılan üç maçla tamamlanırken zirve el değiştirdi, düşme hattında ise işler kızıştı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanırken haftalardır iki takım da aynı puanla zirve yarışını sürdürdü.

FENERBAHÇE 2 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Ligin 25. haftasına kadar Galatasaray'ın averajla önünde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Alanyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan geriye düştü.

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Galatasaray ise konuk ettiği Rams Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürürken haftayı puan kaybıyla tamamlayan Fenerbahçe'yi geçerek zirveye kuruldu.

GALATASARAY 66, FENERBAHÇE 64 PUANDA

Haftaya averajla lider giren sarı lacivertliler, Corendon Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray 66 puanla ilk sıraya yerleşti.

SÜPER LİG'İN 25. HAFTASINDA ŞU SONUÇLAR ALINDI

Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-0

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3

Tümosan Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: 2-0

Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: 0-0

LİGDE İŞLER KARIŞTI

Ligin lideri el değiştirirken alınan sonuçların ardından ligin düşme hattında işler bir hayli kızıştı.

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takım ve küme düşecek ekipleri son veriler ışığında belirledi.

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İLK TAKIM İSTANBULSPOR

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 19 puanla İstanbulspor olacak.

Teknik direktör değişikliğini giden ve takımın başına Fahrudin Omerovic'i getiren Konyaspor topladığı 40 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi.

Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün son haftalarda yükselişe geçen Pendikspor olacağı öngörüldü.

Süper Lig'den düşecek son takımın ise 42 puanla Volkan Demirel'in çalıştırdığı Atakaş Hatayspor olacağı tahmin edildi.

ŞAMPİYONLUK TAHİMİNİ DEĞİŞTİ

Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Galatasaray'ın 98 puanla önde tamamlayacağı tahmininde bulundu.

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Fenerbahçe'nin ise 96 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada olacağını öngördü.

Ligi üçüncü sırasında 65 puanla Beşiktaş'ın, dördüncü sırada ise 62 puanla Trabzonspor'un tamamlayacağı öngörüldü.