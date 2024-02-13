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Aurelien Tchouameni, Arda Güler için 'savaş' verdi! Penaltıda metrelerce koştu ama...

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#Arda Güler#Real Madrid#Aurelien Tchouameni
Aurelien Tchouameni, Arda Güler için savaş verdi Penaltıda metrelerce koştu ama...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 12:13

İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Real Madrid ile Girona karşı karşıya gelmişti. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Milli futbolcumuz Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Jr'ın yerine oyuna dahil olmuştu. 89. dakikada takımına penaltı kazandıran genç yıldız için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Real Madrid ile Girona, İspanya LaLiga'nın 24. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada kazanan taraf Real Madrid olmuştu. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Real Madrid'in galibiyet gollerini 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Bellingham, 61. dakikada Rodrygo kaydetmişti.

77'DE OYUNA GİRDİ, 89'DA PENALTI YAPTIRDI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil olmuştu.

Aurelien Tchouameni, Arda Güler için savaş verdi Penaltıda metrelerce koştu ama...

Mücadelenin 89. dakikasında harika çalımlarla Girona ceza sahasına kadar giren Arda Güler, Yan Couto'nun müdahalesiyle yerde kalmış ve hakem de penaltı noktasını göstermişti.

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JOSELU PENALTIYI KAÇIRDI

Topun başına geçen Joselu, penaltı atışından faydalanamamış ve karşılaşma 4-0 sonuçlanmıştı.

ARDA MORAL VERMİŞTİ

Kazanılan penaltı vuruşunda direği geçemeyen Joselu, büyük üzüntü yaşarken Arda Güler, İspanyol golcüyü teselli etmişti. Son düdüğün ardından hemen takım arkadaşının yanına giden Arda Güler, Joselu'ya sarılarak moral vermeye çalışmıştı.

Aurelien Tchouameni, Arda Güler için savaş verdi Penaltıda metrelerce koştu ama...

DETAY SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Penaltıyı takımına kazandıran Arda Güler ile ilgili Aurelien Tchoameni'nin çabası ise sonradan ortaya çıktı.

Aurelien Tchouameni, Arda Güler için savaş verdi Penaltıda metrelerce koştu ama...

METRELERCE KOŞTU

Güler'in yerde kalmasının ardından atışı kullanmak için topu eline alan Joselu'nun yanına metrelerce koşarak gelen Aurelien Tchouameni, "Arda, Arda, Arda... Penaltıyı Arda atmalı" diyerek milli futbolcumuzun penaltıyı kullanması için uzun süre ısrar etti.

Aurelien Tchouameni, Arda Güler için savaş verdi Penaltıda metrelerce koştu ama...

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Kulübeden teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de Arda Güler'in kullanması için talimat verdiği ancak Joselu'nun topu bırakmayarak penaltıyı direğe nişanladığı görüldü.

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#Arda Güler#Real Madrid#Aurelien Tchouameni

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