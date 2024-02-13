Furkan Korkmaz, Beşiktaş Emlakjet'in teklifini reddetti! Görüşmenin detayları ortaya çıktı...

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NBA'de 7 yıl Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Indiana Pacers'a takas edilmişti. Devamındaki süreçte Pacers, milli oyuncuyu serbest bırakırken Furkan Korkmaz, İstanbul'a döndü.

725 BİN EUROYU REDDETTİ

4 aylık süreci boş geçirmek istemeyen Furkan Korkmaz, ilk olarak Beşiktaş Emlakjet ile görüştü. 4 aylık kontrat üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde siyah - beyazlılar 725 bin euro teklif etti. Ancak milli oyuncu, siyah - beyazlı kulübün teklifini reddetti.



Beşiktaş'ta basketboldan sorumlu yönetici Umut Tahir Güneş ile görüşen Furkan Korkmaz'ın ilk planda kariyerini Amerika'da sürdürmek istediği öğrenildi.