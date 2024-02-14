Galatasaray, Sparta Prag karşısında tur için avantaj peşinde!

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi macerasına bugün Sparta Prag ile oynayacağı son 16 play-off turu ilk maçıyla start verecek. RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Müsabakayı EXXEN naklen yayınlayacak. Bu maçın rövanşı 22 Şubat Perşembe günü Çekya’nın başkenti Prag’da yapılacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELDİ

Sarı kırmızılı temsilcimiz, Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United’ın bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu’nu 5 puanla 3. sırada bitirerek Kupa-2’de devam etme hakkı kazandı. Sparta Prag ise Avrupa Ligi C Grubu’nda 10 puanla ikinci olarak play-off turuna kaldı.

ZIYECH VE KOHN YOK, AURIER OYNAYABİLİR

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray’da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ve statü gereği forma giyemeyecek olan yeni transfer Derrick Köhn bugün sahada olamayacak. Afrika Kupası’nda şampiyon olan Fildişi Sahili Milli Takımı’nda forma giyen bir başka yeni transfer Serge Aurier oynayabilecek durumda ancak İstanbul’a dün gelebildiği için oynaması beklenmiyor.

Haberin Devamı