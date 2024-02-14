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Galatasaray, Sparta Prag karşısında tur için avantaj peşinde!

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#Galatasaray#Avrupa Ligi#Sparta Prag
Galatasaray, Sparta Prag karşısında tur için avantaj peşinde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:00

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nu 3. bitirerek Kupa-2’ye devam etme hakkı kazanan G.Saray ile Avrupa Ligi C Grubu’nda 2. olarak play-off turuna kalan Çekya temsilcisinin mücadelesi EXXEN’den yayınlanacak. Bu maçın rövanşı 22 Şubat Perşembe günü Prag’da oynanacak.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi macerasına bugün Sparta Prag ile oynayacağı son 16 play-off turu ilk maçıyla start verecek. RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Müsabakayı EXXEN naklen yayınlayacak. Bu maçın rövanşı 22 Şubat Perşembe günü Çekya’nın başkenti Prag’da yapılacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELDİ

Sarı kırmızılı temsilcimiz, Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United’ın bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu’nu 5 puanla 3. sırada bitirerek Kupa-2’de devam etme hakkı kazandı. Sparta Prag ise Avrupa Ligi C Grubu’nda 10 puanla ikinci olarak play-off turuna kaldı.

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ZIYECH VE KOHN YOK, AURIER OYNAYABİLİR

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray’da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ve statü gereği forma giyemeyecek olan yeni transfer Derrick Köhn bugün sahada olamayacak. Afrika Kupası’nda şampiyon olan Fildişi Sahili Milli Takımı’nda forma giyen bir başka yeni transfer Serge Aurier oynayabilecek durumda ancak İstanbul’a dün gelebildiği için oynaması beklenmiyor.

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Galatasaray, Sparta Prag karşısında tur için avantaj peşinde

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#Galatasaray#Avrupa Ligi#Sparta Prag

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