Shankly kurdu, Dalglish değer kattı, Klopp zirveye taşıdı

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Jürgen Klopp önceki gün sürpriz bir açıklama yaparak sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını açıkladı. Premier Lig’de lider durumda bulunan Kırmızılar’ın taraftarları için bu karar büyük bir şok etkisi yarattı. İlginçtir, Liverpool benzer olayı son 50 yıl içinde önce Bill Shankly ardından Kenny Dalglish gibi iki efsanede de yaşamıştı. Ama bu hepsinden çok farklı...

Klopp geldiği ilk günden itibaren şehre inancı ve birliktelik duygusunu aşıladı. ‘The Normal One (Normal Biri)’ lakabının hakkını verircesine şehrin sokaklarında dolaştı, publarda ve restoranlarda halkla iç içe zaman geçirdi. İlk toplantısında 80 kulüp çalışanını bir odada topladı, o anda hepsinin ismini ezbere biliyordu! Bu bağ Anfield Road’da istediği inancı sarsılmaz bir güce dönüştürdü. Önce kulübü yeniden inşaa etti ardından 30 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Yetmedi, tüm bunları Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırdı.

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ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSiN

Shankly kulübü kurdu, Dalglish değerine değer kattı, Klopp ise kimsenin hayal edemeyeceği noktalara taşıdı. Şimdi İngiliz futbolu çok önemli bir figürü kaybetmek üzere.

Pep Guardiola ile birlikte futbol standartlarını ülkede görülmeyen seviyelere taşıyan Klopp sahneden ayrılıyor. Ve Liverpool taraftarlarına da asla yalnız yürümeyeceklerinin sözünü şu ifadelerle veriyor:

“Yiyecek hiçbir şeyim olmasa bile başka bir İngiliz kulübü asla olmayacak.”

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iLK KEZ EŞi ULLA iLE TERS DÜŞTÜ

Klopp’un eşi Ulla Sandrock, kariyerinin en büyük kararlarında her zaman en etkili kişi oldu. Borussia Dortmund’dan ayrılmasından tutun Manchester United yerine Liverpool’a imza atmasına kadar başrol oyuncusu her zaman Ulla’ydı. İki yıl önce de ayrılmak istediğinde Ulla kalmak istediğini bildirmiş ve bunun üzerine Klopp, “Hayatımda imzaladığım en önemli sözleşme Ulla ile olan” diyerek Liverpool’daki kariyerine devam etmişti. 2026 yılına kadar uzattığı sözleşmesinden 1 yıl kala vazgeçmesi belki Ulla’ya da sürpriz oldu ancak Klopp’un enerjisinin tükendiğini açıkça söylemesi eşi için de önemli bir gerekçe olacaktır.

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KLOPP’UN AYRILIK KARARI iÇiN KiM NE DEDi?

ARTIK DAHA RAHAT UYUYACAĞIM!

2015 yılından beri Liverpool’u çalıştıran Jürgen Klopp’un sezon sonunda ayrılacağını açıklaması sadece Ada futbolunda değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. En çarpıcı tepki İngiltere’deki en büyük rakibi olan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’dan geldi:

“Jürgen Klopp gidiyor mu? Bu demektir ki artık daha iyi uyuyacağım! Liverpool’la oynamadan önceki gün her zaman kâbustu. Klopp hayatımda karşılaştığım en iyi rakip. Onun için en iyisini diliyorum. Mutlaka geri döneceğinden eminim.”

ONU ŞiMDiDEN ÖZLEDiM

Rakiplerinin saygısını kazanmak ancak özel karakterlerin başarabileceği bir durum. Jürgen Klopp bunu rakibi olduğu her teknik adamda başardı. Onlardan biri de Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino. Bakın o Alman meslektaşının veda kararını nasıl değerlendiriyor:

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“Tottenham Kulübü’nden kovulduğumda ilk mesaj Jürgen Klopp’tan gelmişti. Ona saygımı göstermek istiyorum çünkü Liverpool kariyerinde yaptığı işler gerçekten muhteşem. Dinlenme isteğine saygı duymalıyız. Onu şimdiden özledim.”

9 YIL UZUN BiR SÜRE, YORULDU

Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, Jürgen Klopp’un kararının sebebini anlayabildiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

“Enerjisinin tükendiğini anlayabiliyorum. 9 yıl uzun bir süre. Premier Lig çok yoğun, Avrupa kupalarıyla da birleştiğinde 9 yıl çok uzun bir dönem.”

HEPiMiZ iÇiN BÜYÜK BiR SÜRPRiZ

Bayer Leverkusen ile mükemmel bir sezon geçiren ve Liverpool’un teknik direktör adayları arasında ilk sırada gösterilen Xabi Alonso, kararın büyük bir sürpriz olduğunu belirtip şunları söyledi:

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“Elbette bu büyük bir sürpriz. Klopp’un Liverpool’da yaptıklarına büyük saygı ve hayranlık duyuyorum. Ancak şu anda Leverkusen’de oyuncularımla çok mutluyum. Tamamen buraya konsantreyim.”

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Klopp’un Liverpool’dan ayrılmasına üzülen eski dostu ve rakibi Thomas Tuchel’in ayrılık kararına ilk tepkisi “Önce bunu sindirmem gerek” oldu. Bayern Münih Teknik Direktörü, şöyle devam etti:

“Klopp dünyadaki en iyi teknik direktörlerden biri. Bu tartışılmaz bir gerçek. Klopp çalıştığı kulüpleri her zaman etkilemeyi başardı. Liverpool’dan sezon sonu ayrılacak olması gerçekten büyük bir haber.”

RAKAMLARLA JÜRGEN KLOPP’UN 9 YILLIK LiVERPOOL SERÜVENi

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· MAÇ: 466

· GALiBiYET: 283

· BERABERLiK: 105

· MAĞLUBiYET: 78

· KAZANMA YÜZDESi: %60.7

· EN UZUN KAZANMA SERiSi: 44 Maç

· KAZANDIĞI KUPA SAYISI: 7

· ATILAN GOL: 972

· YENEN GOL: 469

· 2001’den bu yana teknik direktörlük yapan Jürgen Klopp, Liverpool’dan önce Dortmund ve Mainz’ı çalıştırdı. Liverpool’da 7 kupa kazanan Klopp, Dortmund’da 2 Bundesliga, 2 Almanya Süper Kupası ve 1 Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.