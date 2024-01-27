Arda Güler ilki yaşadı, Real Madrid liderliği aldı! Milli yıldız oyuna girdi, 3 dakika sonra gol geldi

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LaLiga'nın 21. hafta maçında zirve mücadelesi veren Real Madrid ile Las Palmas karşı karşıya geldi.

Gran Canaria Stadı'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen Real Madrid, geri dönerek mücadeleyi 2-1 kazandı.

Real Madrid'in galibiyet gollerini 65. dakikada Vinícius Júnior ve 84. dakikada Aurélien Tchouaméni kaydetti. Ev sahibi Las Palması'ın tek golü ise Javier Munoz'dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 54'e çıkaran Real Madrid, Girona'nın 2 puan önünde zirveye yükseldi.

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LALİGA'DA İLK MAÇ

6.5 ay süren sakatlık dönemini atlattıktan sonra Kral Kupası ve Süper Kupa'da görev alan Arda Güler, LaLiga'da ilk maçına Las Palmas karşında çıktı.

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GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Arda Güler, Las Palmas - Real Madrid maçının 81. dakikasında oyuna girerek La Liga'da ilk maçına çıktı. Karşılaşmada çok istekli bir görüntü ortaya koyan Arda, 90+8. dakikada gole çok yaklaştı.

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Karşılaşmanın ardından Real Madrid sosyal medya hesabından taraftarlar seslenen Arda Güler, "Merhaba Madridistas. LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazlasını başaracağız." ifadelerini kullandı.

6,5 AY SONRA SAHAYA ÇIKMIŞTI

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da Galler’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2’nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıkmıştı.

Real Madrid'de ilk kez Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı forma giyen Arda Güler, Süper Kupa'da Atletico Madrid'e karşı oynanan müsabakada da sonradan oyuna girerek 8 dakika sahada kalmıştı.

HAZIRLIK KAMPINDA SAKATLANDI

Arda Güler, Madrid’in ABD’de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.