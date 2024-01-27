Rangers, Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz teklifini reddetti

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Sacha Boey'in ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarına hız veren sarı kırmızılılar, bir yandan da sol bek için çalışmalarını sürdürüyor.

İLK ADAY FRANSA'DAN

Fransız sağ bek Sacha Boey'in rekor bedelle ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye için bazı isimleri listeye alan sarı kırmızılıların ilk adayı Ligue 1 ekibi Rennes'den Lorenz Assignon.

Lorenz Assignon için Fransız kulübüyle görüşmelere başlayan Galatasaray, 5 milyon Euro'luk ilk teklifi yaptı. 23 yaşındaki Togo asıllı Fransız futbolcunun Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi.

ALTERNATİF MARVIN SENAYA

Ayrıca Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer oyuncunun Marvin Senaya olduğu belirtildi. Marvin Senaya bu sezon Strasbourg'da 19 maçta forma şansı buldu. Ligue 1 ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

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MİLLİ FUTBOLCU DA GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılıların, Zeki Çelik'i de adaylar arasına dahil ettiği aktarılırken 26 yaşındaki sağ bek bu sezon Roma'da 15 maçta oynadı.

SOL BEKTE ADAY RIDVAN YILMAZ

Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için satın alma opsiyonlu yeni bir resmi teklif yaparken olumsuz yanıt geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rangers, Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz için 3 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddetti.

İskoç ekibi, 4.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle kiralama ya da direkt 4.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.