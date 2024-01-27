Sacha Boey, 32 milyon Euro'luk rekor bonservisle Bayern Münih'te! Galatasaray'da Boey'in yerine 2 aday var

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Galatasaray’da günlerdir beklenen gerçekleşti ve Sacha Boey, dünya devi Bayern Münih’e transfer oldu. Fransız sağ bek, 32 milyon Euro artı geliri sarı kırmızılı kulübe bırakılacak özel maçlar ve organizasyonlar karşılığında Alman devine satıldı. Türkiye’den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçen 23 yaşındaki Boey’in bugün Münih’te, kendisini 4.5 yıllığına Bayernli yapacak imzayı atması bekleniyor.

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23.30’DA BAŞLADI, 05.00’TE BİLE BİTMEDİ

Boey, bir süredir görüştüğü Bayern Münih ile önceki gün yıllık 3.5 milyon Euro’ya anlaşıp durumu Galatasaray yönetimine bildirdi ve İstanbulspor maçında da bu nedenle oynamadı. Oyuncunun anlaşmasının ardından kulüplerin bonservis pazarlığı başladı. Bayern’in transfer için yetki verdiği, Boey’in de menajerliğini yapan Stellar şirketinin yöneticileri, önceki gece 23.30’da Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile masaya oturdu.

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‘BEN BAYERN MÜNİH’LE ANLAŞTIM’ DEDİ

İlk önerilen rakam 15 milyon Euro idi. Timur anında reddedince Bayern tarafı rakamı yükseltmeye başladı. Sabah 05.00’e kadar süren pazarlıklarda anlaşma sağlanamayınca taraflar uyku için ara verdi. Saat 09.00’da tekrar başlayan ve 20.00’ye kadar süren rakam rekor seviyeye geldi. Yapılan anlaşmaya göre Bayern, 32 milyon Euro ödeyecek ve iki takım arasında yapılacak özel maçlar ve organizasyonlarla bu rakam 40 milyon Euro’yu bulacak.

FRANSA MİLLİ TAKIMI’NA SEÇİLME ARZUSU

Sacha Boey’in Bayern Münih’i tercih etmesinde, yılda 3.5 milyon Euro net para kazanacak olmasının yanı sıra, Fransa Milli Takımı’na seçilme arzusu önemli rol oynadı. Son iki sezon Galatasaray’da çok başarılı performans göstermesine karşın milli takıma çağrılmayan genç futbolcunun, “Türkiye’de oynadığım için milli takıma seçilmiyorum, Bayern Münih’e gidersem davet edilebilirim” düşüncesinde olduğu öğrenildi.

BOEY’iN YERiNE 2 ADAY: SENAYA VEYA ZEKi ÇELiK

Sacha Boey’i rekor bir bedele Bayern Münih’e satma kararı alan Galatasaray’da Fransız sağ bekin yerine 2 aday öne çıktı. Öncelikle Fransa’nın Strasbourg takımında forma giyen 22 yaşındaki Marvin Senaya’yı gündemlerine alan yönetimin ikinci adayı Roma’da oynayan Zeki Çelik. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Senaya bu sezon 19 resmi karşılaşmada görev aldı. 6 milyon Euro değer biçilen Zeki ise 15 maçta şans buldu. Galatasaray’ın ayrıca Bayern Münih’in genç takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet Emirhan Demircan ile ilgilendiği iddia edildi.