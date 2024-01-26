Arda Güler'e Luka Modric piyangosu! Tepkisi olay olmuştu, Florentino Perez noktayı koydu

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Real Madrid'e transfer olduktan sonra üst üste talihsiz sakatlıklar geçiren ve sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı forma giyen Arda Güler, Süper Kupa'da Atletico Madrid'e karşı oynanan müsabakada da sonradan oyuna girerek 8 dakika sahada kalmıştı.

İspanya La Liga 'da henüz forma giyme şansı bulamayan Arda Güler, Real Madrid'in oynadığı son maç olan Almeria karşısında da maç kadrosunda yer almış ancak Carlo Ancelotti tarafından oyuna dahil edilmemişti.

Maç boyunda ısınan ancak İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler, büyük üzüntü yaşarken tepkisini yeleğini çıkarıp yere fırlatarak göstermişti. Ağır adımlarla yedek kulübesine giden Güler'in saha kenarındaki Real Madrid logosuna basmamak için özen göstermesi dikkat çekerken genç futbolcunun Ancelotti'ye sitem ettiği görüldü.

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İspanyol Sport Gazetesi, Arda Güler'in, Ancelotti'nin kararlarının baş kurbanı olduğuna dikkat çekerken İtalyan hoca için 'sabit fikirli bir teknik adam' tanımlaması yapıldı.

KİRALIK GÖNDERİLECEĞİ İDDİASI

Sport'ta yer alan haberde ayrıca "Arda Güler'in oyun ritmini tutturması ve en iyi oyununu gösterebilmesi zor olacak çünkü Ancelotti sabit fikirleri olan bir hoca. Arda, Riyad'da Barcelona finalinde ve Metropolitano'daki kupa finalinde oynatılmadı. Almeria maçında oyuna alınmaması Arda'yı kızdırdı ve oyuncu yedek kulübesine üzgün bir şekilde dönerken yeleğini çıkararak yere fırlattı." ifadeleri yer aldı. Tüm bu gelişmelerin ışığında Real Madrid'in, Arda Güler'in daha fazla süre almasını sağlamak için oyuncuyu kiralık göndermeyi düşündüğü ifade edildi.

PEREZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

İspanyol internet sitesi Planeta'da yer alan son habere göre ise Carlo Ancelotti, genç yıldız ile bu konu hakkında defalarca görüştü. Haberde, başkan Florentino Perez'in de Arda'yı kesinlikle bırakmak istemediği kaydedilirken millî futbolcudan sabırlı olmasının talep edildiği aktarıldı.

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LUCA MODRIC PİYANGOSU

Öte yandan Luka Modric'in sezon sonunda kulüple sözleşme yenilemeyeceği ve Arda'nın daha fazla süre alacağı bildirilirken Türk yıldızın Modrid'in yerini alabileceği düşünülüyor.

Bu gelişmelerin ışığında milli futbolcunun gelecek sezondan itibaren düzenli olarak forma giymesi bekleniyor.

6,5 AY SONRA SAHAYA ÇIKMIŞTI

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da Galler’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2’nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıkmıştı.

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HAZIRLIK KAMPINDA SAKATLANDI

Arda Güler, Madrid’in ABD’de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.