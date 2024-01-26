Son Dakika: Sacha Boey'de gece yarısı kıran kırana pazarlık! Galatasaray'ın istediği rakam, takas teklifi ve ilk alternatif

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray'da Sacha Boey maç kadrosunda yer almazken, mücadelenin oynandığı esnada oyuncuyla ilgili flaş transfer iddiaları ortaya atıldı.

Trabzonspor maçında 90 dakika oynayan Fransız sağ bek, ağrıları olduğu için kadroya alınmadı.Maçın oynandığı esnada ise Sky Almanya, Bayern Münih'in Sacha Boey için Galatasaray ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Kieran Trippier ve Nordi Mukiele için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Alman devi, rotasını Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. Bu doğrultuda İstanbul'da ilk görüşme gerçekleşti.

ROMANO: GALATASARAY DAHA YÜKSEK TEKLİF BEKLİYOR

Haber gündeme bomba gibi düşerken transfer haberleriyle bilinen gazeteci Fabrizio Romano, Bayern Münih'in Sacha Boey için yaptığı ilk teklifi duyurdu. Bayern, Fransız yıldız için 15 milyon Euro artı bonus önerisinde bulundu. Yapılan teklif, Galatasaray tarafından kabul edilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar, Boey'yi daha yüksek bir bedelle elden çıkarmak isterken görüşmelerin devam edeceği belirtilmekte.

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GECE YARISI KIRAN KIRANA PAZARLIK

Romano, Galatasaray'ın 15 milyon euro + bonus teklifi reddettiğini ve 30-35 milyon euroyu bulan bir paket anlaşması istediğini yazarken gece yarısı geç saatlerde görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Bayern Münih'in cuma günü (bugün) oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek istediği öğrenilirken Alman ekibinin transfer için oldukça ısrarcı olduğu belirtildi.

BILD: CUMA GÜNÜ MÜNİH'TE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Alman gazetesi Bild'in iddiasına göre ise; Bayern Münih'e 'Evet' diyen Sacha Boey, Cuma günü Münih'te sağlık kontrolünden geçecek.

Sky ayrıca Galatasaray'ın yapılan son görüşmede Bayern Münih'ten bonservis bedelinin yanı sıra Noussair Mazraoui'yi istediğini yazdı. Ancak haberde Alman ekibinin bu takas teklifini reddettiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR

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Sacha Boey'in sözleşmesi 2025 yaz ayında sona eriyor. Sarı kırmızılıların oyuncuyu takımda tutması halinde gelecek sezon 1 yıl kontratı kalacak Fransız için çift haneli bonservis rakamları oldukça zor gözüküyor. Bu sebeple transferin her an gerçekleşebileceği belirtiliyor.

ERDEN TİMUR: KONUŞULAN RAKAMLARA BIRAKMAYIZ

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, bahsi geçen rakamlara oyuncuyu bırakmayacaklarını ifade etti.

OKAN BURUK: AYRILMASINDAN YANA DEĞİLİZ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise İstanbulspor maçının ardından Sacha Boey ile ilgili şunları söyledi:

Sacha Boey'in ayrılmasından yana değiliz ama kulübün faydasına bir teklif gelirse başkanımız ve yönetimimizin kararına saygı duyacağız. Durum net değil, ilgilenen kulüpler var. Bunla ilgili son kararı yönetimimiz verecek.

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GALATASARAY İÇİN MARVIN SENAYA İDDİASI

Öte yandan Galatasaray scout ekibi, Strasbourg forması giyen 2001 doğumlu Marvin Senaya'yı gündemine aldığı iddia edildi. Boey'in takımdan ayrıldığı an genç oyuncuyla görüşmeler başlayacak.

MARVİN SENAYA KİMDİR?

22 yaşında 1,81 boyunda Fransız futbolcu, Ligue 1 takımlarından Strasbourg'da forma giyiyor. Oyuncu, daha önce Rodez AF ve FC Sochaux kulüplerinde oynadı. Sözleşmesi ise 2027'ye kadar devam ediyor.