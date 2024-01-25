Galatasaray-İstanbulspor maçına damga vuran kararlar! Skor 2-0'a geldi ama VAR...

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Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor karşılaşmasına 6 eksik oyuncusuyla çıktı. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira, ayağında ağrı hisseden Boey ile Afrika Uluslar Kupası’nda ülkeleri adına mücadele eden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, İstanbulspor mücadelesinde yer almadı. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Angelino ise kadroda yer almayan isimlerden biri oldu.

BOEY KADRODA YER ALMADI

Ayağında ağrı hissetmesi sebebiyle 23 yaşındaki oyuncu riske edilmemek üzere teknik direktör Okan Burukun kararıyla İstanbulspor maçında forma giymedi. Boey bu sezon toplamda 31 karşılaşmaya çıkarken, 3 kez de sarı-kırmızılı formayı giymedi. Fransız sağ bek, Ümraniyespor maçında tercihen, Konyaspor maçında kart cezası sebebiyle ve Sivasspor karşılaşmasında da sakatlığı sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giyememişti.

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SANCHEZ YENİDEN 11'DE

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 7 maç sonra sarı-kırmızılı formayla 11de yer aldı. En son UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag karşısında 11'de başlayan Sanchez, bu maç sonrasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

MAÇA DAMGA VURAN POZİSYON

Karşılaşmada ilk gol İstanbulspor'dan gelirken sonrasında çok konuşulan bir pozisyon yaşandı.

İSTANBULSPOR 2. GOLÜ BULDU

Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu. Savunma topu karşıladı. Hızlı gelişen İstanbulpor atağında Emir Kaan 38. dakikada golü attı. Sonrasında VAR'dan uyarı alan hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu izlemeye gitti.

GOL İPTAL EDİLDİ, SKOR EŞİTLENDİ

Barış'ın kafayla kaleye gönderdiği topta savunmanın elle oynadığı kararına varan Şimşek, Galatasaray lehine penaltı düdüğü çaldı. İstanbulspor'un golü geçersiz sayılırken, sarı kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan takımının beraberlik golünü kaydetti.

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UZUN SÜRE İTİRAZ

İstanbulsporlu oyuncular, bu kararın ardından uzun süre hakeme itiraz etti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise penaltı pozisyonunda Torreira'nın rakibini ittiği yönünde yorumlar da yapıldı.

ICARDI'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın 67. dakikasında sağ kanattan gelen ortada, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Icardi arka direkte topu ağlara gönderdi.

Hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.