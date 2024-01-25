Galatasaray'da Sacha Boey kadroda yok! Maç esnasında duyurdular, Bayern Münih'e transfer...

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray'da Sacha Boey maç kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor maçında 90 dakika oynayan Fransız sağ bek, ağrıları olduğu için kadroya alınmadı.

TRANSFER GELİŞMESİ

Maçın oynandığı esnada ise Sky Almanya, Bayern Münih'in Sacha Boey için Galatasaray ile görüşmelere başladığını duyurdu. Kieran Trippier ve Nordi Mukiele için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Alman devi, rotasını Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. Bu doğrultuda İstanbul'da ilk görüşme gerçekleşti.

ROMANO: GALATASARAY DAHA YÜKSEK TEKLİF BEKLİYOR

Fabrizio Romano ise Bayern Münih'in Sacha Boey için yaptığı ilk teklifi duyurdu. Bayern, Fransız yıldız için 15 milyon Euro artı bonus önerisinde bulundu. Yapılan teklif, Galatasaray tarafından kabul edilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar, Boey'yi daha yüksek bir bedelle elden çıkarmak isterken görüşmelerin devam edeceği belirtilmekte.

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OKAN BURUK: AYRILMASINDAN YANA DEĞİLİZ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından Sacha Boey ile ilgili şunları söyledi: Sacha Boey'in ayrılmasından yana değiliz ama kulübün faydasına bir teklif gelirse başkanımız ve yönetimimizin kararına saygı duyacağız. Durum net değil, ilgilenen kulüpler var. Bunla ilgili son kararı yönetimimiz verecek.