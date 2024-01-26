Spor yazarları Galatasaray - İstanbulspor maçı için ne dedi? 'Takım elbiseli bir adam futbolcuları sahadan çekmeseydi...'

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus mücadeleyi farklı yönleriyle ele aldı.



Uğur Meleke: Kalp kazanma ustası



İstanbulspor’un teknik ekibine, futbolcularına, verdikleri mücadeleye büyük saygı duyuyorum. Eğer takım elbiseli bir adam, Simon Deli diz çöküp yalvarmasına rağmen futbolcuları anlamsızca sahadan çekmeseydi, şu anda daha güçlü biçimde ligde kalma şansları olacaktı. O talihsiz günde Trabzonspor’a karşı da gayet iyi oynuyorlardı.

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'RUS RULETİ' GÜNÜ YAŞATTI

Özellikle Hakan Yakın döneminde neredeyse kötü maçları yok. Yakın yönetimindeki İstanbulspor’un rakip ceza alanı topla oynama ortalaması 19’du. Ki bu sayı, Trabzonspor dahil üstlerinde yer alan birçok takımdan yüksek. Yeni teknik adamları Korkmaz da iki haftadır gayet iyi işler yapıyor, defansif sorunları minimize etti. Takımı beşli savunmaya döndürdü, dokuzlu blok halinde kapanan, rakiplerinin tamamlayamadığı hücumlarda uçarak karşı alana geçen bir sürat takımı yarattı. Kayseri’yi çok hak ederek yendiler, bir golden fazlasını atabilecekleri bir maçtı. Galatasaray’a da adeta bir “Rus ruleti” günü yaşattılar.

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BEKLENDİĞİ GİBİ ZOR GEÇTİ

Bu fikstür, ligin ilk devresinde de hafta içinde oynanmıştı. Galatasaray o gün de konsantrasyon sorunları yaşamıştı ve 1-0 kazanabilmişti o maçı. Kerem Aktürkoğlu o gün de beyaz noktada topun başına geçmiş, atışı pas olarak Icardi’ye kullanmış ve video koleksiyonlara konu olan bir penaltı kaçırmışlardı. Dün de spor severlerin beklediğinden daha zor geçti müsabaka. Orta sahalar uzun süre transit geçildi, Galatasaray tamamlayamadığı birçok hücumda dağınık yakalandı ve İstanbulspor'a özellikle ilk 1 saatte geniş alanlar bıraktı.

TRABZON'DA ZAHA, DÜN KEREM

Ancak Süper Lig’in son şampiyon teknik adamı Okan Buruk’un bence en önemli özelliklerinden biri, hemen her futbolcuyla empati kurup, kalp kazanmayı becerebilmesi. Bu mevkiye atamayla değil hak ederek geldi, Elazığ ile küme düşmeyi, Göztepe’yle ikinci ligi yaşadı. Akhisar’la kupa, Başakşehir’le şampiyonluk kazandı. Bence bu deneyim repertuvarı ona Zaha’yı da, Kerem Aktürkoğlu’nu da, Icardi’yi de doğru idare sanatında ustalık kazandırdı. Trabzon’da kalbini kazandıklarından Zaha çıkmıştı sahne ye. Dün de Kerem çıktı aldı 3 puanı.

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Fırat Aydınus: 4 pozisyonun 3'ünü VAR yardımıyla çözdü



Galatasaray - İstanbulspor maçının hakemi Bahattin Şimşek, karşılaşmada yaşanan 4 kritik pozisyonun 3’ünü VAR’da görevli Onur Özütoprak’ın yardımları sayesinde çözdü.

38. dakikada Emir Kaan’ın attığı golden önce İstanbulspor ceza alanına yapılan ortada Ali Yaşar’ın eli doğal konumda değil. Bu pozisyonda Lucas Torreira, Ali Yaşar’ın sırtına elini koyduğu anda Ali Yaşar daha zıplamadan bunu hissedip sanki itilmiş gibi bir görüntü vermek istedi. Bu müdahale faulü gerektirmiyor.

HAKEM GOLÜ İPTAL ETTİĞİNİ GÖSTERMELİYDİ

Çok konuşulan bu pozisyona en yakın örnekler; geçen hafta Galatasaraylı Wilfried Zaha’nın Trabzon’da attığı gol öncesi yaptığı hareket ve yine Bahattin Şimşek’in yönettiği Fenerbahçe-Samsunspor maçında Samsunspor'un golünden önceki faul pozisyonunda İsmail Yüksek’in rakibin sırtına elini koyması faul değildi. Bu tür temaslar faulü gerektirmez. Hakem Bahattin Şimşek pozisyonu izledikten sonra direkt penaltıyı verdi ama öncesinde İstanbulspor’un attığı ikinci golü iptal ettiğini şeklen göstermeliydi.

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YARI OTOMATİK DEVREYE GİRMEDİ

67. dakikada İcardi’nin iptal edilen golünden önce gerek kaleci Alp’in gerekse Mamadou’nun istedikleri gibi top ile oynayamamaları, Galatasaraylı futbolcuya gittiği için pozisyonun ofsayt olarak yorumlanması doğru. Burada Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin çalışmama sebebi, sistemin birbirlerine yapışık olan İcardi ile Mamadou’yu tek bir kişi gibi görmesi. Teknik anlamda tek iskelet olarak algılamasından dolayı ofsayt çizgisi çekilemedi. Dolayısı ile manuel sisteme dönüldü.

MAMADOU'NUN ATILMASI DOĞRU

89. dakikada VAR hakemi Onur Özütoprak’ın uyarısı sonrası Mendy Mamadou’ya gösterilen kırmızı kart da doğru. İstanbulsporlu futbolcunun Barış Alper Yılmaz’a yaptığı ciddi faul, kırmızı kartı gerektiriyor.

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PENALTI KARARI DOĞRU

90+2. dakikada İstanbulspor kalecisi Alp Arda’nın ceza alanında Mauro İcardi’ye yaptığı harekete penaltı verilmesi doğru karar.

Sonuçta hakem Bahattin Şimşek, VAR’ın yardımıyla 4 pozisyonda doğru kararlar verip gecenin adamı oldu.