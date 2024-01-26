Osman Zeki Korkmaz: Otobüsü kalenin önüne çekmedik

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Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında İstanbulspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 3-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Planladığımız oyunu sahaya yansıttığımız bir maç oldu. Birkaç strateji ile bu tip maçlara çıkabilirsiniz. Galatasaray oyun kurarak şok presle pozisyon yapabilirdik. Galatasaray oyunu olgunlaştırırken, kaptığımız toplarla geniş alanları değerlendirme olabilirdi. 2 gün boyunca buna odaklanmıştık. Bunu da 65 dakikaya kadar çok iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Çok fazla pozisyon bulduk. Direkten dönen, kaçırdığımız goller var. 16 maç daha kaldı, kendi karakterimiz neyse hangi maç olursa olsun onu sahaya koyacağız. Onu tekrar inşa etmeye geldim. 2 haftadır bunu yaptığımı düşünüyorum. 60’a kadar kazandığımız toplarda iyi geçişler yaptık. Galatasaray gibi takıma karşı akan oyunda motivasyonunuzu korumanız gerekiyor. Çok usta atakları var. Frikik golüyle Galatasaray öne geçti. İstanbulspor camiasını bir araya getiren bütün bireylerin karakterini sahaya yansıtan oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Otobüsü kalenin önüne çekerek beklemedik"



Galibiyeti kaçırdıklarını düşünüp, düşünmediklerinin sorulması üzerine Korkmaz, "Beraberliği kaçırdığımızı kabul etmiyorum. Beraberliği koruyarak bir strateji belirlesek de bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Otobüsü kalenin önüne çekerek beklemedik. Bunu da başardık. Bu tarz maçları oynarken öne geçmemiz önemli değil. Maçın her anında taktik disiplini korumanız gerekiyor. Maçın 0-0 tuttuğumuz anlarda dahi galibiyeti hayal ediyorduk. Galatasaray gibi özel ayakları olan bir takıma karşı kontrol edemiyorsunuz. Kontrol ettiğimiz şeyleri iyi uyguladık. En azından puanla ayrılmayı hak etiğimizi düşünüyorum. Şampiyonluğa giden bir camianın galibiyetine de saygı duyuyorum ve tebrik ediyorum" diye cevap verdi.



"Ndao, Konya ile anlaştı"



Osman Zeki Korkmaz, Senegalli futbolcu Alassane Ndao’nun, Konyaspor’a transfer olduğunu açıklayarak, "Maçtan 2-3 saat önce anlaştılar. Maçtan önce çağırdım. Kafasının sahada olmasını, yüzde yüz motive olup, olmadığını merak ediyorduk. Kesin anlaşıldığı maç yemeğinden sonra öğrendik. Motive şekilde oynayacağını, sorun olmayacağını söyledi. Oyunda olduğu süre boyunca yürekten oynadı. Çok karakterli bir oyuncu. Karakterli bir performans ortaya koydu. Ona da teşekkür ederim. Konya ile anlaştı" ifadelerini kullandı.