Galatasaray'da Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı sonrası transfer açıklaması!

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Süper Lig'de İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Kafamızı karıştıran rakibin 5'li savunma ile başlaması oldu. Oyun içinde Ndao zaman zaman hemen öne, hem kanada çıktı. İlk yarı kafa karışıklığı ile geçti. 1-0'dan sonra acele kararlar verdik. İkinci yarıya başlarken değişiklikler yaptık. Mauro Icardi'nin oyuna girmesinden sonra daha fazla orta düşündük.

BOEY ETKİLİYOR

Sacha Boey'in oynamaması bizi etkiliyor. Abdülkerim'in sakatlığı var. Sergio henüz dönmedi.

REKORLARI KIRIYORUZ

Rekorları birlikte kırıyoruz. Takıma taraftarın verdiği büyük destek var. İç sahada 14 maç kazandık. Daha çok başarılar, kupalar istiyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor.

TRANSFER SÖZLERİ...

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Transferin son haftasında eksiklerimizi kapatabilirsek, özellikle savunmada... Bu bizim için daha iyi olacak. Transfer dönemi, bir fırsat dönemi. Önünüze ne tür bir oyuncu gelecek bilemiyorsunuz. Mali anlamda da kulübümüze yük olmayacak şekilde bir profil çıkarsa, düşünürüz. Orta sahada önemli bir oyuncu sayımız var. Kerem Demirbay, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Sergio Oliveira... Kaan Ayhan'ı saymadan 6 oyuncu söyledim. Önceliğimiz savunma transferi. Yaratıcı bir oyuncu olursa, düşünebiliriz. Geçen sene Nicolo Zaniolo fırsatı oldu, hemen kadromuza kattık. O tür bir fırsat olursa değerlendiririz.