Erik ten Hag'dan Altay Bayındır müjdesi! İlk maçına çıkacak

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Manchester United'da Altay Bayındır ilk kez kaleye gerçemeye hazırlanıyor.

Premier Lig ekibi, FA Cup 4'üncü Turu'nda deplasmanda Newport County ile kozlarını paylaşacak.

Milli kaleci, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın yokluğunda maça ilk 11'de başlayacak.

ERIK TEN HAG DOĞRULADI

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag konuyla ilgili "Altay Bayındır, pazar günü Newport County maçında kalede olacak. Altay sabırla şansını bekledi. O, Türkiye'de büyük bir kulüpte oynadı. Türk Milli Takımı'nda görev yaptı. Baskı altında oynamayı biliyor, o yüzden baskı ile başa çıkabilir. Zamanının gelmesini bekliyordu ve şimdi sahne onun" dedi.