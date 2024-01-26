Son Dakika: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le anlaştı! İstanbul'a geliyor...

Haberin Devamı

Bir süredir Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından hedefine ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'da birçok takımın kadrosuna katmak istediği Çağlar için Atletico Madrid ile anlaştı. İspanyol kulübü oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alırken; Çağlar'ın Fenerbahçe'de diretmesi transfer sürecini uzatmıştı. Ancak Atletico'nun inadı bu noktada kırıldı ve taraftar transfer için el sıkıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtilirken Söyüncü'nün, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

İspanyol ekibinde senelik 3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon euro alacak. Kulübüne de 2 milyon euro kiralama ücreti ödenecek.

Haberin Devamı

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Sözleşmede ise herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmayacağı duyuruldu.

Söyüncü, sezon başında imza attığı Atletico Madrid'de beklenen süreyi alamadı. Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde 9 müsabakada oynadı ve 212 dakika sahada kaldı.