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Son Dakika: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'le anlaştı! İstanbul'a geliyor...

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#Çağlar Söyüncü#Fenerbahçe#Transfer Haberleri
Son Dakika: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Atletico Madridle anlaştı İstanbula geliyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 09:08

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için oyuncunun ardından kulübüyle de anlaşma sağladı. Çağlar, kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak. İşte detaylar...

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Bir süredir Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından hedefine ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'da birçok takımın kadrosuna katmak istediği Çağlar için Atletico Madrid ile anlaştı. İspanyol kulübü oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alırken; Çağlar'ın Fenerbahçe'de diretmesi transfer sürecini uzatmıştı. Ancak Atletico'nun inadı bu noktada kırıldı ve taraftar transfer için el sıkıştı.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtilirken Söyüncü'nün, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

İspanyol ekibinde senelik 3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon euro alacak. Kulübüne de 2 milyon euro kiralama ücreti ödenecek.

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SATIN ALMA OPSİYONU YOK 

Sözleşmede ise herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmayacağı duyuruldu.

Söyüncü, sezon başında imza attığı Atletico Madrid'de beklenen süreyi alamadı. Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde 9 müsabakada oynadı ve 212 dakika sahada kaldı.

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#Çağlar Söyüncü#Fenerbahçe#Transfer Haberleri

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