Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Aboubakar olabilir mi? Beşiktaş...

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Transferi konuşulan isimler içinde Beşiktaşlı Aboubakar ön plana çıkarken, gözler iki kulüp arasındaki temaslara çevrildi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekilerek, bu transfer anlaşmasının iki kulübe de yarayacağı belirtiliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Bir yerli santrfora ihtiyacımız var" sözlerinin ardından Umut Bozok, Serdar Dursun, Ahmet Kutucu, Güven Yalçın gibi isimler konuşulsa da bu futbolcular ne Fenerbahçe teknik heyetinde ne de taraftarda karşılık bulmadı.

ÇAĞLAR TRANSFERİNDE PÜRÜZ

Öte yandan Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü’de tıkanma yaşanıyor. Atletico Madrid oyuncuyu Porto’ya vermeyi planlıyor. Ayrıca Roma ve Fulham’ın da devrede olmasının genç yıldızın kafasını karıştırdığı belirtiliyor.