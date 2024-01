İngiliz basınından Altay Bayındır için övgü dolu değerlendirme: 'Şiir ve satranç aşığı bir bilge!'

Haberin Devamı

2019 yazında Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, sarı - lacivertlilerle geçirdiği 4 yılın ardından bu sezonun başında İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a imza atmıştı.

5 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere'ye giden Bayındır, henüz yeni takımıyla sahaya çıkma şansı bulamamıştı.

Manchester United'ın FA Cup 4. turunda Newport Country ile oynayacağı maçta forma giymesi beklenen Altay Bayındır için İngiliz basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

25 yaşındaki file bekçisi için The Times'tan Paul Hirst, övgü dolu bir yazı kaleme aldı. İşte Altay Bayındır için yapılan değerlendirme;

"PARASINI KENDİSİNE YATIRDI"

"Bir an için 16 yaşında, spor kamuoyunda herkesin gelecekte Türk futbolunun 1 numaralı kalecisi olacağınızı söylediğini hayal edin. Ankaragücü'ndeki ilk maaşı biraz düşük olmasına rağmen Altay Bayındır, bazı futbolcular gibi pahalı saatler satın almak ya da gece kulüplerinde eğlenmek yerine parasını farklı şekilde değerlendirdi.

25 yaşındaki kaleci, bir röportajında "Profesyonel olarak ilk maaşımı kendimi geliştirmek adına psikolojik destek almaya yatırdım" ifadelerini kullanmıştı.

Altay Bayındır, kendisini tanıyanlar tarafından 'esprili' bir karakter olarak tanımlanıyor ancak aynı zamanda yaşının ötesinde bir bilgelik ve olgunluğa da sahip. Bu durum muhtemelen memleketi Bursa'yı 15 yaşındayken terk ettiği içindir. Tek yatak odalı bir dairede kalacağı yer Ankara'ydı...

"ANNESİ 'KALECİ OL' DEDİ"

Kariyer basamaklarını tırmanmasında annesinin rolü büyük. Altyapısında top koşturduğu Bursa Yolspor'da yaptığı antrenmanı izleyen annesi, oğlunun terlediğini görünce "Senin için kaleci olmak daha iyi. Çünkü uzunsun ve daha az koşacaksın" diyerek evladını kaleciliğe yönlendirdi.

Satranç oynamayı seven biri olarak Altay Bayındır, her zaman bir sonraki hamlesini düşünüyor. Ankaragücü altyapısında geçirdiği süre boyunca kaslarını geliştirmesi gerektiğini düşünen Türk kaleci, her antrenmandan sonra spor salonunda ekstra çalışmalar yaptı.

"İNGİLİZCESİ GELİŞTİ"

Fenerbahçe'de geçirdiği dört sezon boyunca haftada üç gün İngilizce dersi alan Altay Bayındır, Felemenkçe ve İspanyolca da öğrenmek istiyor. United'a imza attığından itibaren İngilizce dersleri almayı sürdüren file bekçisi artık akıcı bir şekilde konuşabiliyor ve takım personeline Mancuni aksanıyla şakalar yapıyor.

İngiltere'ye taşındığından beri kişisel diyetisyen, fizyoterapist ve atletik performans koçu tutan Bayındır için kulüp çalışanları gelişimin gözle görülür şekilde arttığını söyledi. Altay Bayındır, Manchester United antrenörleriyle uyku düzeni ve beslenme hakkında uzun uzadıya konuşuyor.

Bu olgunluk ve profesyonelliği görmemizin ardından Bayındır'ın neden 18 yaşında Ankaragücü, iki yıl sonra da Fenerbahçe'nin kaptanı olduğunu anlamamız kolaylaşıyor.

"ŞİİR OKUYOR"

Karate yaptığı bilinen United kalecisi, her zaman derin düşüncelere dalıyor. Kitaplığında Sunay Akın'ın şiirleri ve Dr. David Burns'ün 'İyi Hissetmek: Yeni Duygudurum Terapisi' gibi kitapları bulunuyor. Altay Bayındır bu durumu, "Beynimi ve sinir sistemimi kontrol altında tutmamı sağlıyor" diyerek özetledi.

"ONURLU BİR JEST"

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala kulübüne para kazandırmak için 4 yıllık yeni kontrat imzalayan Bayındır, 5 milyon euro bonservis bedeliyle United'a imza attı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenildiği derbide taraftarlar tarafından yuhalanması göz önünde bulundurulduğunda bu, onurlu bir jestti.

Ayrıca Avrupa Ligi'nde Rennes'e karşı oynanan ve 3-3 biten maçta da taraftarlar onu protesto etmişti. Hatta geçen sezon bir taraftar, Gaziantep maçında yediği golün ardından kendisine plastik şişe bile atmıştı.

Fenerbahçe'de geçirdiği süre boyunca ciddi omuz ve fıtık sakatlıkları nedeniyle hem formu hem de öz güveni sarsılan Bayındır, çıktığı 145 maçın 44'ünü gol yemeden kapattı ve 162 golü kalesinde gördü.

Altay Bayındır, İngiltere'deki yeni çevresine de iyice alıştı. Manchester'daki favori mekanlarından bir tanesi Türk et lokantası. Takımın 3. kalecisi Tom Heaton, rekabet içinde olmalarına rağmen Altay'ı kanatları altına aldı ve ona büyük destek oldu.

25 yaşındaki kaleci ayrıca United taraftarlarının, oyuncuları ve personeli evsizlere eski montlarını bağışlamaya teşvik eden girişimine yeni ürünler alıp vererek destek oldu.

Peki Onana'nın kötü performansına rağmen Altay Bayındır neden forma giyemedi? Kendisine karşı çıkanlara rağmen Onana, Bayındır'dan daha iyi bir pasör ve Erik ten Hag da Kamerunlu oyuncuyu destekliyor.

Teknik direktör ten Hag, "Altay'ın gösterdiği ilerlemeden çok memnunuz. Çok iyi gidiyor. Sabırlı olması gerekiyor ama eğer iyi çalışırsa şansını yakalayacak ve sonra da bu şansı değerlendirmeli." ifadelerini kullanmıştı."