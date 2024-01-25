Başakşehir - Fenerbahçe maçındaki penaltı için kim, ne dedi? 'Bizim stoperlerimizde böyle bir hastalık var!'

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Rams Başakşehir ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti. Bu skorun ardından sarı - lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Hakem yorumcuları, karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte yorumlar...

74. DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran (beIN Trio): "Ba ayağını açıyor. Sonrasında dengesini kaybedip düşerken sol elini yere koyuyor. Pozisyon almak için ayağını Batshuayi'nin önüne koydu Ba, riskli bir hareket yaptı. Penaltı verilmesi için yeterli bir hamle değil. Riskli bir hamle ama penaltı için yeterli değil. Bir de topun elle buluşması var. Dengesi kaybolan Ba, elini yere koyuyor. Bu el, destek eli. Top destek eline geldi. Elden dolayı oyunun devam etmesi de doğru. Hakem kararı doğru.

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Bülent Yıldırım (beIN Trio): "Dengesi bozulan oyuncunun destek eline topun gelmesi penaltı değil. Ba, formayı güzel sündürse, uzattığı ayak Batshuayi'nin ayağına bassa, çevirip düşürse penaltıdan bahsedebiliriz. Bunun normal sınırlarda, zorlayıcı ancak hakem gibi değerlendirdiğim devam etmesi gereken pozisyon. Devam kararı doğru."

Deniz Çoban (beIN Trio): "İkili mücadele, penaltı yok. Başakşehirli oyuncunun ayağı kaydı ve top destek eline geldi. Doğal aksiyonun sonucu. Kimse ellerini arkadan bağlayarak yere düşmez."

Fırat Aydınus: "74. dakikada Batshuayi'nin yerde kaldığı pozisyonda Ba ile Batshuayi omuz omuza mücadele ederken Ba'nın ayağı kayıyor ve destek eli olduğu için penaltı olmaz. Faul olarak düşünülürse de ikili mücadeleden devam kararı çıkar."

Bünyamin Gezer (TRT Spor): "İkili mücadelede oluşan kontaklardan dolayı bir düşme yaşanıyor. İki oyuncu da dengesini kaybediyor. Düştükten sonra da top eline gelmesin diye çekiyor elini. Burada penaltı falan olmaz."

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90. DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN PENALTISI

Bülent Yıldırım (beIN Trio): "Bizim stoperlerimizde bu hastalık var. Gelince penaltı olur diyoruz. Kolu genişletti. Pozisyon içerisde. Net bir genişletme. Doğru bir penaltı. Tartışılacak hiçbir şey yok."

Deniz Çoban (beIN Trio): "Pozisyon içeride şüphe yok. Kural vücudunu genişletmesi, kolunu topun önüne koymasını yeterli görüyor."

Bahattin Duran (beIN Trio): "Onur Ergün'ün eli ve kolu doğal konumda değil. Dirseğini vücuduna yapıştırarak gitse ve dönse farklı. Dirseğinizi açınca, buraya gelirse top bu artık ihlal. Abdülkadir pozisyonu biraz geç çalmış."

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Fırat Aydınus: "Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda Başakşehirli Onur vücudunu genişletirken elle topa müdahale ettiği için penaltı kararı kesinlikle doğru."