Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken analiz: 'Galibiyeti getirecek tek bir etken vardı!' | 'Müthiş 60, vasat 30 dakika'

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Rams Başakşehir ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti ve Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Bu sonucun ardından taraftarlarını sevince boğan Fenerbahçe, en yakın rakibi Galatasaray ile puan farkını da maç fazlasıyla 3'e yükseltti.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, Başakşehir - Fenerbahçe maçını köşelerinde değerlendirdi. İşte yorumlar...

Uğur Meleke: Galibiyeti uzaktan bir şut getirdi

Çağdaş Atan ligin en değerli teknik adamlarından biri. Sezona çok dalgalı bir performansla başlayan, bazı pozisyonlarda kayıplarının yerini dolduramayan Başakşehir’i son 2 ayda toparladı. Topu talep ederek, geriden pasla çıkarak, büyük takım davranışı sergileyerek 9 maçlık namağlup bir seri yakaladı. Sezon başında bırakın galip gelmeyi, gol dahi atmakta güçlük çeken takımı tekrar Avrupa kupaları hayali kurar noktaya taşıdı şu anda.

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Dün Fenerbahçe’ye karşı işleri birkaç sebeple çok zordu: Takımın geriden pasla çıkmasında önemli rolü olan orta saha oyuncusu Abeid sakat. Üzerine Ömer Ali de 30’da sakatlanınca Başakşehir kendi ceza alanına yığıldı adeta. O sakatlık sonrası Çağdaş Atan’ın neden daha kuvvetli, ayakları yere daha sağlam basacak ve takımını çıkarabilecek Josef’i sokmadığını anlamadım. Herhalde sebebi fiziksel olmalı. Bu değişiklikten 15 dakika sonra bir de Figueiredo’nun kırmızıyla atılmasıyla daha da zorlaştı işleri.

TEK KALE OYUN

Fenerbahçe ise ilk 30 dakikada Ba-Dzeko kapışması sebebiyle zaman zaman atak sürekliliği sağlayamasa da, 30’dan sonra tek kaleye çevirdi oyunu. Dzeko, Ba’nın gölgesinden de kurtulma adına derine gelerek oynamaya başladı. Hem kendi denemeleri, hem de arkadaşlarına hazırladıklarıyla hareketli bir maç oynadı Başakşehir’de. İlk devrenin sonunda Fenerbahçe’nin 7’si Dzeko’dan olmak üzere 14 şutu vardı. Rakip ceza alanında topla oynama istatistiği 30’a 3’tü. Tek eksiği goldü Fenerbahçe’nin.

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VOLKAN GEÇİT VERMEDİ

Konya ve İstanbul maçlarında ikinci devrenin başında 5’i bulan Fenerbahçe, son 3 müsabakadır (Gaziantep, Samsun ve Başakşehir önünde) son bölüme beraberliği bozma çabasıyla giriyor. Antep’i İrfan Can çözdü. Samsun karşısında öndeki 4 adamın birden oyundan çıkmasıyla 2 puan kaybettiler. Dünün kırılma noktasıysa bence uzaktan şutlardı. Başakşehir bu sezon ceza alanı dışından 7 gol yemiş. Ligin uzaktan en fazla gol yiyen takımlarından biri. Fenerbahçe dün 90’a kadar çok zorlandı Volkan’ı geçmekte. Szymanski’nin ceza alanı dışından denemesiyle kazandığı penaltıyla kazandılar 3 puanı.

Engin Kehale: Müthiş 60, vasat 30 dakika

Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Başakşehir, aslında sistemini ve oyununu iyi oturtmuş bir takım havası veriyordu. Sırtı dönük top alabilen kenarları ve santrforu, teknik orta saha ve bekleriyle Fenerbahçe’nin baskısına cevap verebilme becerileri olabilirdi.

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Sezon boyu ilk 15 dakikalarda maça yüksek perdeden giriş yapan İsmail Kartal’ın öğrencileri, bu sefer ilk yarıda kademeli olarak artan bir baskı kurdular rakip karşısında. Opta verilerine göre 30 rakip ceza sahasında topla buluşma, 5’i isabetli 14 şut ve 1.20 gol beklentisi ile mükemmele yakın bir 45 dakika oynadı sarı lacivertliler.

Fred’in yokluğunda İsmail Yüksek kendine ön tarafta görev bulmuştu. Krunic ise merkezin daha geride konumlanan oyuncusu pozisyonundaydı. Öndeki iyi baskı, Başakşehir’in pasla çıkma organizasyonunu bozarak hücum devamlılığı ve net pozisyon getirdi Fenerbahçe’ye ancak soyunma odasına giderken eşitliği bozabilmiş değillerdi.

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'TAŞ ADAM' OUSSEYNOU BA

Figueiredo’nun devre sonundaki kırmızı kartı, sarı lacivertliler için ikinci yarının daha rahat geçeceği izlenimi uyandırdı. Ousseynou Ba’nın Fantastik Dörtlü’deki Taş Adam’ı andıran savunma performansı, ikinci yarıda devam ederken İsmail Kartal’ın forveti ikileme tercihi Başakşehir’in topla çıkışta nefes almasını sağladı. Samsunspor maçında olduğu gibi maçın son bölümünde biraz aceleci davranan, biraz da kendi organizasyonundan uzaklaşan sarı lacivertli ler ilk yarıdaki hücum verimliliğine ulaşamadı.

Son anlara girilirken imdada, Szymanski’nin şutunda kolunu açarak penaltıya sebep olan Onur yetişti. Batshuayi’nin kusursuz penaltısı, Fenerbahçe’nin aslında ilk yarıdan hakkı olan üç puanı son nefeste almasını sağladı.