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Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica'dan Leroy Sane'ye tokat! Bayern Münih - Union Berlin maçında ortalık karıştı

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#Nenad Bjelica#Union Berlin#Leroy Sane
Trabzonsporun eski teknik direktörü Nenad Bjelicadan Leroy Saneye tokat Bayern Münih - Union Berlin maçında ortalık karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 00:38

Bundesliga'da Bayern Münih ile Union Berlin arasında oynanan maça Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica'nın Leroy Sane'ye attığı tokat damg vurdu.

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Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 1-0 galip tamamladı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 46. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.

Bu sonuçla puanını 44'e yükselten Bayern, lider Bayer Leverkusen'i takibini sürdürdü. Union Berlin ise 14 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer aldı.

BJELICA'DAN SANE'YE TOKAT!

Union Berlin'i çalıştıran Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, maçın 75. dakikasında Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane'ye iki kez tokat attı ve ardından kırmızı kart gördü.

Takımının penaltı beklediği pozisyonda VAR incelemesi yapılmasını istediği için topu Sane'ye vermeyen Hırvat teknik adam, yaşanan itişme sonrası Sane'ye tokat attı. Ardından Sane'nin üzerine yürümesi sonrası Bjelica'dan Alman yıldıza bir tokat daha geldi.

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Maçın hakemi Frank Willenborg, Bjelica'ya kırmızı kart gösterdi.

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#Nenad Bjelica#Union Berlin#Leroy Sane

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