Başakşehir'de Deniz Türüç çok sinirlendi, Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den tepki geldi!

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup ederken maçın ardından gergin anlar yaşandı.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya uzun süre itiraz eden Deniz Türüç, son düdüğün ardından da sarı-lacivertli futbolcularla tartışma yaşadı. Sahada tansiyon yükselirken araya takım arkadaşları girdi. 30 yaşındaki futbolcunun kenara gelirken saha kamerasını koruyan aparatlara tekma savurduğu da görüldü.

SELAHATTİN BAKİ'DEN DENİZ TÜRÜÇ'E TEPKİ

Maç sonunda konuşan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selahattin Baki, konuyla ilgili "Üzülerek söylüyorum, bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir" dedi.

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İŞTE SELAHATTİN BAKİ'NİN DİĞER SÖZLERİ;

Dakikalar geçtikçe ciddi anlamda sahanın gerginleşmesine rağmen önce muhteşem deplasman tribünü maçtan kopmadı, takım sakinliğini korumayı başardı, hocamız da öyle... Anamızın ak sütü kadar helal bir galibiyet aldık. Son derece cömert pozisyonlar harcamamıza, maçı strese sokmamıza rağmen, yüzde 100 haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz

NET PENALTI VARDI

Bu kadar bariz, net penaltı pozisyonu bu kadar barizken, gerek Çağdaş Hoca'nın ve tüm Başakşehirli oyuncuların bu kadar agresif, sert tepki göstermelerini anlayamadık. Türkiye'de bu algı işleri nasıl yürüyor biliyoruz. Bu penaltıyla ilgili algılar başladı. 15 dakika erkene götürmek isterim. Batshuayi'nin pozisyonu var. Başakşehirli oyuncu net penaltı yaptırdı. Haydi maçın dinamik temposu içinde hakem gözden kaçırmış olabilir. VAR nasıl çağırmaz! VAR hakemi açıklandığı zaman az da olsa camia refleksimizi gösterdik. Endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 90. dakika durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik. Bunun, bu şekilde gündem olmaması sebeplerinden bir tanesi bu pozisyondan 9 dakika sonra yayıncı kuruluş tekrar gösterdi. Canlı yayının olağan akışına aykırı bir durum. Yönetime geldiğimizden beri uzun süredir mücadele verdiğimiz dinamiklerden bir tanesi bu. VAR çağırmıyor ayrı, maalesef yayıncı kuruluş olay soğuduktan sonra pozisyonu tekrar gösteriyor. Biz bu algılarla savaşmaya devam ediyoruz.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ AÇIKLAMASI

Beni 1 haftada herkes aradı. Bir transfer bitecek gibi olursa açıklarız. Söyleyeceklerim bu kadardır.