Fenerbahçe'de 'fiyasko transfer' şaşkına çevirdi! Jayden Oosterwolde, övgüleri bir bir topluyor... | Çağdaş Atan da inanamadı: 'Gerçekten...'

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Rams Başakşehir deplasmanına çıktı. Müsabaka boyunca üstün bir oyun sergilemesine rağmen 90+4. dakikada golü bulabilen ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon euro bedelle transfer edilen ve orijinal mevkii sol bek olan Jayden Oosterwolde, son haftalarda zorunluluktan dolayı stoper olarak görev yaptı.

Hollandalı futbolcu, Başakşehir maçında da Alexander Djiku ve Leonardo Bonucci'nin yokluğunda sol stoper olarak ilk 11'de yer aldı.

22 yaşındaki Oosterwolde; sürati ve çabukluğuyla göze çarparken, kritik müdahalelerde bulunarak rakiplerine izin vermedi ve takımını sık sık hücuma çıkardı.

90 dakika boyunca sahada kalan Oosterwolde; 5 tehlikeyi önleyerek takımını rahatlatırken, 4 kez de pas arası yaptı. 1'er top çalma ve kilit pası bulunan başarılı futbolcu, attığı 4 uzun topun 3'ünde isabet kaydetti. Oosterwolde, çıktığı 4 hava topunun 2'sinde de başarılı oldu. Ayrıca 4 kez ikili mücadeleye giren genç isim, 2 kez kazanan taraf oldu.

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ÇAĞDAŞ ATAN'DAN ÖVGÜ

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-0'lık mağlubiyetle kapattıkları Fenerbahçe maçının ardından sarı - lacivertli futbolcu Jayden Oosterwolde'yi övdü. Oosterwolde'nin hızına dikkat çeken Atan, "Söylenenin, konuşulanın aksine geriden oyun kurarak rakibin arkasına 2-3 kere gittik. Oosterwolde'nin gerçekten aşırı bir süratinin olması, Ferdi'nin hızı geçiş yapmamızı engelledi." ifadelerini kullandı.

TRANSFERİNİN ARDINDAN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Twente'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Jayden Oosterwolde, kendisinden bekleneni verememesi nedeniyle olumsuz eleştirilerin odağı olmuştu.

FERDİ SONRASI POZİSYON DEĞİŞTİRDİ

Ödenen bonservis bedeli üzerinden eleştirilen Oosterwolde, bu sezona ise bambaşka bir giriş yaptı. Orijinal mevkii sol bek olan Hollandalı futbolcu, sezona kendi yerinde başladı ancak Ferdi Kadıoğlu'nun yüksek performansının ardından pozisyon değiştirdi.

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Daha sonra Fenerbahçe'de üst üste yaşanan stoper sakatlıkları nedeniyle mecburiyetten sol stoper olarak oynatılan Oosterwolde, başarılı oyunuyla sınıfı geçti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Serdar Aziz'in sakatlıktan dönmesinin ardından dahi kadrodan kesmediği ve forma şansı verdiği solak futbolcu, sürati ve mücadeleci yapısıyla taraftarların da fikrini değiştirmeyi başardı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maçta görev yapan Oosterwolde, 2296 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.