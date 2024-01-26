Jürgen Klopp'tan flaş karar! Liverpool'dan ayrılıyor

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İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Menajer Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

"ENERJİM TÜKENİYOR"

Kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla kararını açıklana Alman teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Birçok insan için şoke edici bir karar olduğunu anlayabiliyorum. Açıklamaya çalışacağım. Bu kulüp ve şehirle ilgili her şeyi çok seviyorum. Taraftarlarımızı, takımı, oyuncularımı... Bunlara rağmen bu kararı alıyor olmak, karara ikna olduğumu gösteriyor. Nasıl söyleyeyim... Enerjim tükeniyor. Şu anda bir sorunum yok, kesinlikle iyiyim ama işi tekrar tekrar yapamayacağımı biliyorum. Birlikte geçirdiğimiz yıllardan sonra sizlere olan saygım çok arttı, sevgim büyüdü. Size borçluyum."

"İNGİLTERE'DE BAŞKA TAKIM ÇALIŞTIRMAM"

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"İngiltere'de Liverpool dışında bir kulübü asla çalıştırmayacağım. Benim bu kulübe ve taraftarlara olan sevgim çok büyük. O yüzden bir an bile bunu düşünmedim. Teknik direktörlüğe tabii ki devam edeceğim. Çünkü öylece bir kenarda oturamam, biliyorum. Ama en az bir yıl dinleneceğim."

30 YIL SONRA ŞAMPİYONLUK, DEVLER LİGİ ZAFERİ...

2015 yılında Liverpool'un başına gelen Jürgen Klopp, ilk yılından sonra takımı ligde ve Avrupa'da iddialı duruma getirdi. 2017/18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Liverpool, 2018/19 sezonunda Devler Ligi'nde şampiyon oldu.

Klopp'un takımı 2019/20 sezonunda Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşarak 30 yıllık hasreti sona erdirdi.

Liverpool'un Klopp ile kazandığı kupalar

Şampiyonlar Ligi

Premier Lig

UEFA Süper Kupası

FIFA Kulüpler Şampiyonu

FA Cup

İngiltere Lig Kupası

İngiltere Süper Kupası