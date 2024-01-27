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Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması! Fatih Terim...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Burak Elmas#Sacha Boey
Galatasaray eski başkanı Burak Elmastan Sacha Boey açıklaması Fatih Terim...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 14:22

Galatasaray eski başkanı Burak Elmas, kendi döneminde transfer edilen Sacha Boey'in rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Burak Elmas açıklamasında Dursun Özbek, Erden Timur ve Fatih Terim'e teşekkür etti.

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Elmas'ın açıklaması şu şekilde:

Galatasaray, oyuncumuz Sacha Boey’in Bayern Munich transferi ile tarihinin en yüksek kar elde ettiği transferini gerçekleştirmiş oldu. Bu transferi gerçekleştiren başta sayın Dursun Özbek ve Erden Timur’u gönülden tebrik ederim. Çok önemli ve gelecekte muhakkak tekrarlanması gereken bir transfer başarısına imza attılar. Bu transfer konusunda oyuncuyu tavsiye eden scout ekibimiz, oyuncunun transferine onay veren ve isteyen Fatih Terim, oyuncunun gelişimine çok önemli katkı sağlayan Okan Buruk ve son iki sezon başarılı futbol yönetimi ile Şampiyonlar liginde oyuncuya kendini göstereceği platformun elde edilmesini sağlayan Erden Timur’u tebrik ederim. Sonuç olarak transferi yapan Galatasaray ve kazanan da Galatasaray olmuştur. Emeği geçenler ise Galatasaray’a hizmet etmişlerdir. Elde edilen bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası ve kavgası göstermek yerine Galatasaray adına sevinmek en doğru olanıdır. Galatasaray’ın mali yapısı çerçevesinde bu tür başarılı genç oyunculara yatırım yapmaya devam etmesi futbol branşının mali yapısını düzlüğe çıkarması açısından çok önemlidir. Bu yol zor bir yol olsa da sürdürülebilir olduğu takdirde mali ve sportif çok önemli başarıları beraberinde getirecektir. Galatasarayımızı tekrar tebrik ederim.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Sacha Boey

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