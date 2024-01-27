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Bayern Münih'te Thomas Tuchel'den Sacha Boey açıklaması

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#Transfer#Sacha Boey#Galatasaray
Bayern Münihte Thomas Tuchelden Sacha Boey açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 18:16

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Augsburg maçı öncesi Sacha Boey hakkında konuştu.

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Alman devi Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağlayan Bayern, Fransız futbolcu için 32 milyon Euro ödeme yapacak.

Sacha Boey, Alman ekibine imza atmak için sabah saatlerinde Münih'e giderken oyuncunun sağlık taramaları yapılıyor.

Bundesliga'da oynanacak Augsburg maçı öncesinde Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sky Sport'a konuştu.

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Sacha Boey'in transferi hakkında konuşan Tuchel, "Transferin gerçekleşmesini çok istedik. Sağlık taramaları devam ediyor." dedi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Sacha Boey, Bayern Münih'in Allianz Arena'da 3 Şubat'ta oynayacağı Borussia Mönchengladbach maçında oynayacak.

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#Transfer#Sacha Boey#Galatasaray

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