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Yunus Akgün siftah yaptı, Leicester City turladı

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#Futbol#Yunus Akgün#Leicester City
Yunus Akgün siftah yaptı, Leicester City turladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 20:06

İngiltere FA Cup 4. tur maçında Leicester City, Yunus Akgün'ün gol attığı karşılaşmada Birmingham'ı 3-0 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.

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FA Cup 4'üncü Tur karşılaşmasında Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi.

Rakibini 47'nci dakikada Vardy, 72'nci dakikada Yunus Akgün ve 88'inci dakikada Praet'in golleriyle 3-0 mağlup eden Leicester City adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, 81 dakika sahada kaldı. 

YUNUSUN İLK GOL SEVİNCİ

Milli futbolcu Yunus Akgün, Leicester City formasıyla ilk golünü kaydetti. Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen ve bu maçlarda 2 asist yapan Yunus Akgün, Birmingham karşısında takımının ikinci golüe imza attı. Milli futbolcu, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

 

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#Futbol#Yunus Akgün#Leicester City

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