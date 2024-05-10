Şampiyonlar Ligi finalini kazanacak takım şimdiden belli

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Dortmund’un sezon başında İspanyol ekibine 103 milyon Euro + %30 bonus karşılığında sattığı Bellingham’a ödenecek bonus miktarını final maçı belirleyecek. Yüzde 30’luk bonus 30.9 milyon Euro’ya denk geliyor ve bunun 25 milyon Euro’luk bölümü Real Madrid’in La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kapsıyor. La Liga’da şampiyonluğu garantileyen Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni de kazanırsa Dortmund 25 milyon Euro kazanacak. Buna karşın sarı siyahlılar kupayı kazanırsa UEFA’dan alacakları şampiyonluk tutarı 20 milyon Euro olacak. Kısacası Borussia Dortmund, 1 Haziran’da Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak final maçından her türlü kazançlı çıkacak.

Granit'in hiç Xhaka'sı yok

Bayer Leverkusen bu sezon önce Bundesliga’yı kazandı ardından UEFA Avrupa Ligi’nde finale çıktı. Bu tarihi başarılarda en büyük pay sahibi olan isimlerden biri Granit Xhaka... Bayer Leverkusen, 59 yıldır Portekiz ekibi Benfica’ya ait 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırarken Arsenal’den transfer edilen Xhaka performansıyla adeta yeniden doğdu. 20 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Nottingham Forrest-Arsenal maçından beri yenilgi yüzü görmeyen Kosova asıllı İsviçreli futbolcu, Leverkusen ile 49 maçlık bir seriye imza attı. Çoğu zaman yanlış anlaşılsa da sahada liderlik eden örnek bir oyuncu olan Xhaka, Roma ile oynadıkları Avrupa Ligi yarı final rövanşında tam 10 defa gol şansı yaratarak UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta bu sayıya ulaşan ikinci oyuncu oldu.

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Harry Kane'in makus talihi

Tottenham'da geçen kupasız yılların ardından Bayern Münih’e transfer olan Harry Kane, profesyonel kariyerindeki 14. sezonda da kupa kazanamadı. Bayern Münih bu sezon mücadele ettiği 4 kulvarda birden hedefine ulaşamazken Kane, bu kupalarda oynadığı 45 maçta 44 gol, 12 asist gibi olağanüstü bir skor üretimi yapmasına rağmen hiçbirinde şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Altyapıdan itibaren neredeyse 20 yıl forma giydiği Tottenham’da üç kez kupa finali kaybeden 30 yaşındaki Kane, 89 maçta 62 gol katkısı yaptığı İngiltere Milli Takımı ile de bugüne kadar bir kez bile kupa kazanamadı. Kupa hasretine Almanya’nın ‘kupa canavarı’ Bayern Münih’te son vermesi beklenen İngiliz futbolcunun mâkus talihi bu sezon da değişmedi.

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Avrupa'nın en yaşlıları arasındayız

Ülke futbolu olarak hem gelişim hem de oyun anlamında Avrupa’nın oldukça gerisindeyiz. Genç oyuncu yetiştirmekten uzak olduğumuz kadar kariyerinin son demlerini yaşayan isimleri de transfer etme konusunda son derece ilerdeyiz. Bunun son örneklerinden biri de yaş ortalamaları. Türkiye Süper Ligi 28,5 yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en yaşlı üç ülkesinden biri. İlk iki sırayı 28,6 Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi alırken Türkiye bu alanda üçüncü olarak yer alıyor. Süper Lig ekipleri arasında en yaşlı takımlar ise 30 yaş ortalamasına sahip olan Sivasspor ve Gaziantepspor.

Konferans Ligi'nin sürpriz kralı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi penaltılarla eleyebilen Olympiakos, İngiltere Premier Lig’i 4. bitirmesi neredeyse kesinleşen favori Aston Villa’yı iki maçta 4-2 ve 2-0’lık skorlarla yenerek finale yükseldi. Yunan ekibinin Faslı forveti Ayoub El Kaabi, eşleşmenin iki maçında toplam 5 gol atarak takımının finale çıkmasında önemli rol oynadı. Konferans Ligi’ndeki gol sayısını 10’a çıkarararak bu kupanın gol kralı olan El Kaabi, Yunan ekibinin finale çıkmasını sağladı. 2021-23 yılları arasında Hatayspor formasıyla Süper Lig’de izlediğimiz El Kaabi’nin 29 Mayıs’ta Atina’daki Ayasofya Stadı’nda oynanacak final maçında Fiorentina karşısında göstereceği performans, takımının kazanma şansına direkt etki edecek. Elbette Olympiakos’un bu başarısında Jose Mendilibar’a değinmeden olmaz. Bilbao altyapısında teknik direktörlüğe başlayan ve kariyerinde Levante, Osasuna, Valladolid, Eibar, Levante, Alaves ve Sevilla gibi pek çok La Liga takımını çalıştıran İspanyol teknik adam ilk kez çıktığı ülke dışında Konferans Ligi şampiyonluğuna sadece 90 dakikalık uzaklıkta...